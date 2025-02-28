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На Курщине Силы обороны отбили четыре атаки рф, еще три боестолкновения продолжаются - Генштаб

Киев • УНН

 • 18984 просмотра

На курском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян, еще 3 боестолкновения продолжаются. Всего за сутки произошло 60 боевых столкновений на разных направлениях фронта.

На Курщине Силы обороны отбили четыре атаки рф, еще три боестолкновения продолжаются - Генштаб

На курском направлении у рф украинские военные отбили четыре атаки россиян, еще три боестолкновения продолжается до сих пор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 28 февраля.

В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором возросло до 60.

На курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника, еще три боестолкновения продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 КАБ, совершил 333 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска, получил отпор.

Кроме того, Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила одну атаку на позиции украинцев вблизи Ивановки. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг дважды атаковал украинских защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две вражеские атаки вблизи Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении с начала суток состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций неподалеку Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Надиевки и Андреевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, три боестолкновения - еще продолжаются. Авиация противника нанесла удары КАБами по Зверево и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении состоялось шесть вражеских атак в районе Константинополя.

Два вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Ровнополя, в настоящее время идет один бой.

Три боестолкновения продолжаются на Ореховском направлении, одну атаку Силы обороны уже отбили, захватчик пытается, при поддержке штурмовой авиации, продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского.

На Купянском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных наступательных действий не совершали.

КНДР отправила новые войска в курскую область - Сеул27.02.25, 09:31 • 27355 просмотров

Дополнение

Сегодня, 28 февраля Коваленко комментировал ситуацию на Сумщине, в районе Новенького. Он отмечал, что россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага.

«На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются», - писал Коваленко в Telegram в 12:29.

Такое заявление сделали на фоне того, как DeepState показывает село Новенькое на Сумщине как «серую» зону, на что обратили внимание в сети.

Впоследствии Коваленко заявил, что то, что россияне разгоняют ситуацию в приграничье на Сумщине как едва ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у рф нет, но информационно надо раздуть «победу».

Анна Мурашко

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