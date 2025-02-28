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На Курщині Сили оборони відбили чотири атаки рф, ще три боєзіткнення тривають - Генштаб

Київ • УНН

 • 18989 перегляди

На курському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян, ще 3 боєзіткнення триває. Загалом за добу відбулося 60 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

На Курщині Сили оборони відбили чотири атаки рф, ще три боєзіткнення тривають - Генштаб

На курському напрямку у рф українські військові відбили чотири атаки росіян, ще три боєзіткнення триває до цього часу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 28 лютого.

На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором зросла до 60.

На курському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника, ще три боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБ, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах,

- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Окрім того, Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців поблизу Іванівки. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував українських захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві ворожі атаки поблизу Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, три боєзіткнення – ще тривають. Авіація противника завдала ударів КАБами по Звіровому та Леонтовичам.

На Новопавлівському напрямку відбулось шість ворожих атак в районі Костянтинополя.

Два ворожих штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Рівнополя, на даний час точиться один бій.

Три боєзіткнення тривають на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки штурмової авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.

КНДР відправила нові війська до курщини - Сеул27.02.25, 09:31 • 27358 переглядiв

Доповнення

Сьогодні, 28 лютого Коваленко коментував ситуацію на Сумщині, в районі Новеньке. Він зазначав, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога.

"На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - писав Коваленко у Telegram о 12:29.

Таку заяву зробили на тлі того, як DeepState показує село Новеньке на Сумщині як "сіру" зону, на що звернули увагу у мережі.

Згодом Коваленко заявив, що те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього у рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".

Анна Мурашко

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