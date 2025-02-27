КНДР відправила нові війська до курщини - Сеул

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Розвідка Південної Кореї повідомила про додаткове розгортання північнокорейських військ у курській області рф з початку лютого. За попередніми даними, до росії прибуло від 1000 до 3000 військових КНДР.

Схоже, що Північна Корея розгорнула додаткові війська для підтримки війни росії проти України, хоча кількість нещодавно розгорнутих військ оцінюється, повідомило в четвер розвідувальне агентство Південної Кореї, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

"Після приблизно місячного затишшя північнокорейські війська були повернуті в прифронтовий район курщину, починаючи з першого тижня лютого", - ідеться в повідомленні Національної розвідувальної служби (NIS).

"Схоже, що було розгорнуто додаткові війська, але їх чисельність ще перевіряється", – заявили в NIS.

Ця оцінка була зроблена після повідомлень у новинах про те, що від 1000 до 3000 північнокорейських військових було нещодавно переправлено до курщини за допомогою російських вантажних кораблів і військових літаків у період з січня по лютий у другому раунді такого розгортання військ.

Після звіту південнокорейські військові офіційні особи заявили, що були виявлені ознаки того, що Північна Корея цього року відправила понад 1000 додаткових військ до росії.

Доповнення

Вважається, що минулого року Північна Корея розгорнула приблизно 11 000 військових у західному прифронтовому регіоні росії курщині.

NIS раніше оцінила, що північнокорейські війська, дислоковані в росії, були відсутні в боях у курській області з середини січня, ймовірно, через значні втрати серед них.

За оцінками агентства, близько 300 загинули, ще близько 2700 отримали поранення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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