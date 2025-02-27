КНДР отправила новые войска в Курскую область - Сеул

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Разведка Южной Кореи сообщила о дополнительном развертывании северокорейских войск в курской области рф с начала февраля. По предварительным данным, в Россию прибыло от 1000 до 3000 военных КНДР.

Похоже, что Северная Корея развернула дополнительные войска для поддержки войны россии против Украины, хотя количество недавно развернутых войск оценивается, сообщило в четверг разведывательное агентство Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

«После примерно месячного затишья северокорейские войска были возвращены в прифронтовой район Курщины, начиная с первой недели февраля», - говорится в сообщении Национальной разведывательной службы (NIS).

«Похоже, что были развернуты дополнительные войска, но их численность еще проверяется», - заявили в NIS.

Эта оценка была сделана после сообщений в новостях о том, что от 1000 до 3000 северокорейских военных было недавно переправлено в Курскую область с помощью российских грузовых кораблей и военных самолетов в период с января по февраль во втором раунде такого развертывания войск.

После отчета южнокорейские военные официальные лица заявили, что были обнаружены признаки того, что Северная Корея в этом году отправила более 1000 дополнительных войск в Россию.

Дополнение

Считается, что в прошлом году Северная Корея развернула примерно 11 000 военных в западном прифронтовом регионе России Курской области.

NIS ранее оценила, что северокорейские войска, дислоцированные в России, отсутствовали в боях в курской области с середины января, вероятно, из-за значительных потерь среди них.

По оценкам агентства, около 300 погибли, еще около 2700 получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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