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"Прориву не відбулося": у ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини і задум росіян

Київ • УНН

 • 24109 перегляди

У ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини.

"Прориву не відбулося": у ЦПД РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини і задум росіян

У Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили ситуацію в районі Новенького на прикордонні Сумщини, вказавши, що "росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону" піхотними групами без колон техніки, і "прориву не відбулося, бої тривають", повідомили у ЦПД РНБО у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Щодо інформації, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини, в районі населеного пункту Новеньке. Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають

- повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

"Задум росіян прогнозований та зрозумілий - спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджи, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони", - наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Доповнення

Таку заяву зробили на тлі того, як DeepState показує село Новеньке на Сумщині як "сіру" зону, на що звернули увагу у мережі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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