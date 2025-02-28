"Прорыва не произошло": в ЦПД СНБО объяснили ситуацию в районе Новенького на пограничье Сумской области и замысел россиян

В Центре противодействия дезинформации СНБО объяснили ситуацию в районе Новенького на пограничье Сумской области, указав, что "россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы" пехотными группами без колонн техники, и "прорыва не произошло, бои продолжаются", сообщили в ЦПД СНБО в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Относительно информации, распространяемой в сети, о том, что российские войска атакуют пограничье Сумской области, в районе населенного пункта Новенькое. Верифицировав информацию в Силах обороны, Центр сообщает, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются - сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Замысел россиян прогнозируемый и понятный - попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны", - подчеркнул руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Такое заявление сделано на фоне того, как DeepState показывает село Новое в Сумской области как "серую" зону, на что обратили внимание в сети.