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Заяви про ледь не початок наступу на Суми, це пропагандистська робота рф - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 19491 перегляди

Керівник ЦПД РНБО спростував чутки про можливий наступ РФ на Суми через відсутність необхідних сил та засобів. Ситуація на кордоні має локальний характер з регулярними діями ДРГ противника.

Заяви про ледь не початок наступу на Суми, це пропагандистська робота рф - ЦПД РНБО

Те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Для розуміння ситуації в прикордонні Сумщини, ДРГ росіян регулярно діють на різних ділянках, заходять на територію України в прикордонні, знищуються, інколи зазнають уражень і знищення ще на території рф

- написав Коваленко у Telegram.

За його словами, поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація носить локальний характер боїв у прикордонні.

Те, що росіяни розганяють цю ситуацію як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в них нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу". Так вже було перед курською операцією, коли "кадирівці" розповідали, що захопили село Рижівка на Сумщині і це виявилося брехнею.Щоб щось захопити необхідно закріпитися і підтягнути резерви

- пояснив Коваленко.

Контекст

Сьогодні, 28 лютого Коваленко коментував ситуацію на Сумщині, в районі Новеньке. Він зазначав, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога.

На даний момент прориву не відбулося, бої тривають

- писав Коваленко у Telegram о 12:29.

Таку заяву зробили на тлі того, як DeepState показує село Новеньке на Сумщині як "сіру" зону, на що звернули увагу у мережі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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