Заяви про ледь не початок наступу на Суми, це пропагандистська робота рф - ЦПД РНБО

Те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Для розуміння ситуації в прикордонні Сумщини, ДРГ росіян регулярно діють на різних ділянках, заходять на територію України в прикордонні, знищуються, інколи зазнають уражень і знищення ще на території рф

За його словами, поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація носить локальний характер боїв у прикордонні.

Те, що росіяни розганяють цю ситуацію як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в них нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу". Так вже було перед курською операцією, коли "кадирівці" розповідали, що захопили село Рижівка на Сумщині і це виявилося брехнею.Щоб щось захопити необхідно закріпитися і підтягнути резерви