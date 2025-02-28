Заяви про ледь не початок наступу на Суми, це пропагандистська робота рф - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО спростував чутки про можливий наступ РФ на Суми через відсутність необхідних сил та засобів. Ситуація на кордоні має локальний характер з регулярними діями ДРГ противника.
Те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Для розуміння ситуації в прикордонні Сумщини, ДРГ росіян регулярно діють на різних ділянках, заходять на територію України в прикордонні, знищуються, інколи зазнають уражень і знищення ще на території рф
За його словами, поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація носить локальний характер боїв у прикордонні.
Те, що росіяни розганяють цю ситуацію як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в них нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу". Так вже було перед курською операцією, коли "кадирівці" розповідали, що захопили село Рижівка на Сумщині і це виявилося брехнею.Щоб щось захопити необхідно закріпитися і підтягнути резерви
Контекст
Сьогодні, 28 лютого Коваленко коментував ситуацію на Сумщині, в районі Новеньке. Він зазначав, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога.
На даний момент прориву не відбулося, бої тривають
Таку заяву зробили на тлі того, як DeepState показує село Новеньке на Сумщині як "сіру" зону, на що звернули увагу у мережі.