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Заявления о чуть ли не начале наступления на Сумы, это пропагандистская работа рф - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 19488 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО опроверг слухи о возможном наступлении РФ на Сумы из-за отсутствия необходимых сил и средств. Ситуация на границе имеет локальный характер с регулярными действиями ДРГ противника.

Заявления о чуть ли не начале наступления на Сумы, это пропагандистская работа рф - ЦПД СНБО

То, что россияне разгоняют ситуацию в приграничье на Сумщине как чуть ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у рф нет, но информационно надо раздуть «победу».

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Для понимания ситуации в приграничье Сумщины, ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках, заходят на территорию Украины в приграничье, уничтожаются, иногда испытывают поражения и уничтожение еще на территории рф

- написал Коваленко в Telegram.

По его словам, вблизи Новенького враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в приграничье.

То, что россияне разгоняют эту ситуацию как едва ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет, но информационно надо раздуть «победу». Так уже было перед курской операцией, когда «кадыровцы» рассказывали, что захватили село Рыжевка на Сумщине и это оказалось ложью. чтобы что-то захватить необходимо закрепиться и подтянуть резервы

- объяснил Коваленко.

Контекст

Сегодня, 28 февраля Коваленко комментировал ситуацию на Сумщине, в районе Новенького. Он отмечал, что россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага.

На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются

- писал Коваленко в Telegram в 12:29.

Такое заявление сделали на фоне того, как DeepState показывает село Новенькое на Сумщине как «серую» зону, на что обратили внимание в сети.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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