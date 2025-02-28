Заявления о чуть ли не начале наступления на Сумы, это пропагандистская работа рф - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО опроверг слухи о возможном наступлении РФ на Сумы из-за отсутствия необходимых сил и средств. Ситуация на границе имеет локальный характер с регулярными действиями ДРГ противника.
То, что россияне разгоняют ситуацию в приграничье на Сумщине как чуть ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у рф нет, но информационно надо раздуть «победу».
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Для понимания ситуации в приграничье Сумщины, ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках, заходят на территорию Украины в приграничье, уничтожаются, иногда испытывают поражения и уничтожение еще на территории рф
По его словам, вблизи Новенького враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в приграничье.
То, что россияне разгоняют эту ситуацию как едва ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет, но информационно надо раздуть «победу». Так уже было перед курской операцией, когда «кадыровцы» рассказывали, что захватили село Рыжевка на Сумщине и это оказалось ложью. чтобы что-то захватить необходимо закрепиться и подтянуть резервы
Контекст
Сегодня, 28 февраля Коваленко комментировал ситуацию на Сумщине, в районе Новенького. Он отмечал, что россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага.
На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются
Такое заявление сделали на фоне того, как DeepState показывает село Новенькое на Сумщине как «серую» зону, на что обратили внимание в сети.