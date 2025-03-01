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На фронте в феврале стало меньше боев, но возросло количество авиаударов рф - Минобороны

Киев • УНН

 • 29103 просмотра

В феврале уменьшилось количество боев, но возросло количество авиаударов по позициям ВСУ. За месяц враг потерял 78 артдивизионов и рекордное количество автомобилей - 3472 единицы.

На фронте в феврале стало меньше боев, но возросло количество авиаударов рф - Минобороны

В феврале на фронте уменьшилось количество боев, но стало больше российских авиаударов по позициям Сил обороны и прифронтовью, при этом в феврале российская армия потеряла более 78 артдивизионов и больше всего автомобилей с начала широкомасштабного вторжения, сообщили в Минобороны Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"В течение февраля, по сравнению с январем, несколько уменьшилось количество боевых столкновений: 3 274 против 5 087. Зато возросло количество вражеских авиаударов по позициям наших войск и прифронтовых населенных пунктах. В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 КАБов. В январе применила всего около 2 400 управляемых авиационных бомб", - говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ, как указано, в феврале армия рф понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы - 36 570 человек. "Условно, это численность трех мотострелковых дивизий", - отметили в Минобороны. И напомнили, что больше всего потерь личного состава армия рф понесла в декабре 2024 года - 48 670 убитыми и ранеными.

Также в феврале украинские защитники, как сообщается, уничтожили и поразили 1 415 артсистем противника. "Такого количества хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии рф - 18 стволов)", - отметили в МОУ.

"Кроме того, за месяц был подбит или выведен из строя 331 вражеский танк. Условно это 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии РФ - 31 машина). За последние семь месяцев это самый высокий показатель вражеских потерь в этой номенклатуре ВВТ", - говорится в сообщении. И добавляется, что наиболее результативно по вражеским танкам украинские защитники отработали в октябре 2023 года, тогда в течение месяца было уничтожено 521 танк противника.

Также Силами обороны было уничтожено или повреждено 596 вражеских боевых бронированных машин. Условно - это количество ББМ для почти трех мотострелковых дивизий армии рф, указали в Минобороны. 

В самый короткий месяц года, как отмечается, украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей врага за весь период с начала широкомасштабного вторжения рф - 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн.

Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области28.02.25, 18:05 • 28419 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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