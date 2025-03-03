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враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

Киев • УНН

 • 131888 просмотра

По данным DeepState, оккупанты совершили продвижение в Песчаном Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызового. в Харьковской области.

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

российские войска имеют успехи на Харьковщине, Донетчине и в Курской области РФ. Об этом в ночь на 03 марта сообщили аналитики OSINT-проекту DeepState, передает УНН.

Детали

В понедельник, 03 марта в 00:41, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. По информации OSINT-проекта, российские войска продвинулись в Песчаном Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызового в Харьковской области.

враг продвинулся в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово

- говорится в заметке.

Напомним, в воскресенье, 02 марта на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций ВСУ.

На фронте в феврале стало меньше боев, но возросло количество авиаударов рф - Минобороны01.03.25, 13:41 • 29102 просмотра

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