враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState
Киев • УНН
По данным DeepState, оккупанты совершили продвижение в Песчаном Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызового. в Харьковской области.
российские войска имеют успехи на Харьковщине, Донетчине и в Курской области РФ. Об этом в ночь на 03 марта сообщили аналитики OSINT-проекту DeepState, передает УНН.
Детали
В понедельник, 03 марта в 00:41, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. По информации OSINT-проекта, российские войска продвинулись в Песчаном Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызового в Харьковской области.
враг продвинулся в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово
Напомним, в воскресенье, 02 марта на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций ВСУ.
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