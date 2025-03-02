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Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 29633 просмотра

За сутки на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций ВСУ.

Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ

В воскресенье, 02 марта на Курском направлении произошло 30 вражеских атак из 97 зафиксированных. Кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 22:00 02.03.2025 на российско-украинском фронте зафиксировано 97 боевых столкновений.

С начала суток произошло 97 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 62 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 62 управляемые бомбы, 869 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск

- говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм в районе населенного пункта Волчанск. В то же время, противник сбросил четыре управляемые авиационные бомбы вблизи населенного пункта Довжик.

Враг трижды атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

Сегодня наши войска отбили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 18 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохранялась в районах населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Покровск, Гришино, Леонтовичи, Удачное, Алексеевка, Новопавловка и Ореховое.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 100 и ранили 83 оккупантов на данном направлении; уничтожили боевую бронированную машину, бронетранспортер, семь единиц автомобильной техники, мотоцикл, три миномета и пушку, также существенно повреждены автомобиль, портативная станция радиоэлектронной борьбы и три пушки противника

- сообщает Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное. В то же время, враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воскресенка и Январское.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Варваровки и Железнодорожного.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.

На Северском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 30 атак захватнической армии на этом направлении, кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 398 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили02.03.25, 09:53 • 82964 просмотра

Вита Зеленецкая

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