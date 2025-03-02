Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18790 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37123 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69046 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219348 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126078 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394346 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313137 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214242 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244480 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255291 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11318 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12241 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14511 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135041 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219344 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394341 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255991 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4950 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17140 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47469 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72811 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57850 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Киев • УНН

 • 82964 просмотра

Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Прекращение военной помощи США усилит позиции России, угрожая территориальными потерями Украины и безопасностью Европы. Это подтолкнет путина к эскалации и покажет, что Вашингтон не готов защищать союзников. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), передает УНН.  

The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников администрации Трампа, сообщили 28 февраля, что Белый дом рассматривает возможность отмены всей военной помощи Украине, включая финальные поставки, которые утвердил предыдущий президент США Джо Байден.

Благодаря критически важной американской помощи украинские войска наносят российским силам непоправимые потери, одновременно сдерживая их ограниченные успехи. Эта ситуация, в сочетании с серьезными вызовами, с которыми Россия столкнется в 2025 году, дает США значительный рычаг в переговорах о мире

- говорится в сообщении. 

Прекращение военной поддержки Украины поощрит президента рф Путина к выдвижению еще больших требований и укрепит его убеждение, что он может одержать полную победу войной. ISW неоднократно подчеркивал важность своевременной и непрерывной западной военной помощи Украине.

Украинские силы активно используют американские военные системы, включая ЗРК Patriot, системы залпового огня HIMARS и дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы отражать ночные российские атаки дронами и ракетами, усиливать ударные возможности, усложнять логистику и командование россиян, а также подрывать их оборонную промышленность.

Прекращение американской военной помощи и финансирования, направленного на укрепление оборонной промышленности Украины, может изменить баланс войны в пользу РФ, повышая вероятность ее победы.

россия использует это, чтобы захватить больше украинских территорий и истощить поддержку Украины со стороны Европы - именно эту стратегию Путин определил как основу своей победы.

Отказ США от поддержки Украины и дальнейшие успехи рф подбодрят Путина и укрепят его веру в возможность полного контроля над Украиной и другими постсоветскими странами, в частности теми, которые являются членами НАТО.

кремль, вероятно, активизирует военную кампанию в Украине и попытается использовать любую задержку или прекращение военной помощи США - как это уже было весной 2024 года. Сокращение помощи Украине также может ослабить влияние США в мире и подбодрить их противников. Россия, Иран, Северная Корея и Китай образовали блок, направленный на противостояние США и их союзникам.

Сейчас они испытывают границы американских обязательств перед союзниками в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Путиным в конце февраля 2025 года заявил, что китайско-российские отношения "нерушимы" и не зависят от "влияния третьих сторон".

россия заключила стратегические партнерские соглашения с Китаем в мае 2023 года, с Северной Кореей - в октябре 2024 года, а с Ираном - в январе 2025 года. путин продолжает использовать иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и военный контингент в войне против Украины.

Также в ISW пишет, что путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, остается главным препятствием на пути к заключению долговременного мирного договора.

Зеленский неоднократно подтверждал свою приверженность достижению справедливого и устойчивого мира путем переговоров. В недавнем интервью Fox News он снова отметил, что готов к компромиссам относительно территорий, членства Украины в НАТО и даже собственного пребывания в должности ради достижения справедливого мира. 

Зато Путин и его окружение постоянно настаивают на начальных целях войны - полной капитуляции Украины, смене власти на пророссийское правительство и ее нейтрализации. Они пытаются представить эти требования как "готовность к переговорам", чтобы добиться уступок со стороны США. 

кремль также развернул новую информационную кампанию, направленную на то, чтобы отговорить Запад от дальнейшей помощи Украине, заявляя, что россия уже победила. российское агентство ТАСС 1 марта спросило бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, выиграла ли россия войну.

Та ответила, что "россия выиграла в том смысле, что ее не победили". Эта риторика является частью более широкой стратегии кремля, направленной на то, чтобы показать победу России как неизбежную и убедить Запад прекратить поддержку Украины.

Несмотря на это, европейские страны остаются преданными поддержке украинской армии и оборонной промышленности. Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace 28 февраля объявила о создании совместного предприятия в Украине для массового производства ракет NASAMS. Британский премьер Кир Стармер 1 марта заверил Зеленского в "полной поддержке" со стороны Великобритании.

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского восстановить свои отношения с Трампом и администрацией президента США. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
NATO
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Северная Корея
Си Цзиньпин
Джо Байден
Китай
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Иран
MGM-140 ATACMS
M142 HIMARS
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49