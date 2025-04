Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Прекращение военной помощи США усилит позиции России, угрожая территориальными потерями Украины и безопасностью Европы. Это подтолкнет путина к эскалации и покажет, что Вашингтон не готов защищать союзников. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников администрации Трампа, сообщили 28 февраля, что Белый дом рассматривает возможность отмены всей военной помощи Украине, включая финальные поставки, которые утвердил предыдущий президент США Джо Байден.

Благодаря критически важной американской помощи украинские войска наносят российским силам непоправимые потери, одновременно сдерживая их ограниченные успехи. Эта ситуация, в сочетании с серьезными вызовами, с которыми Россия столкнется в 2025 году, дает США значительный рычаг в переговорах о мире - говорится в сообщении.

Прекращение военной поддержки Украины поощрит президента рф Путина к выдвижению еще больших требований и укрепит его убеждение, что он может одержать полную победу войной. ISW неоднократно подчеркивал важность своевременной и непрерывной западной военной помощи Украине.

Украинские силы активно используют американские военные системы, включая ЗРК Patriot, системы залпового огня HIMARS и дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы отражать ночные российские атаки дронами и ракетами, усиливать ударные возможности, усложнять логистику и командование россиян, а также подрывать их оборонную промышленность.

Прекращение американской военной помощи и финансирования, направленного на укрепление оборонной промышленности Украины, может изменить баланс войны в пользу РФ, повышая вероятность ее победы.

россия использует это, чтобы захватить больше украинских территорий и истощить поддержку Украины со стороны Европы - именно эту стратегию Путин определил как основу своей победы.

Отказ США от поддержки Украины и дальнейшие успехи рф подбодрят Путина и укрепят его веру в возможность полного контроля над Украиной и другими постсоветскими странами, в частности теми, которые являются членами НАТО.

кремль, вероятно, активизирует военную кампанию в Украине и попытается использовать любую задержку или прекращение военной помощи США - как это уже было весной 2024 года. Сокращение помощи Украине также может ослабить влияние США в мире и подбодрить их противников. Россия, Иран, Северная Корея и Китай образовали блок, направленный на противостояние США и их союзникам.

Сейчас они испытывают границы американских обязательств перед союзниками в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Путиным в конце февраля 2025 года заявил, что китайско-российские отношения "нерушимы" и не зависят от "влияния третьих сторон".

россия заключила стратегические партнерские соглашения с Китаем в мае 2023 года, с Северной Кореей - в октябре 2024 года, а с Ираном - в январе 2025 года. путин продолжает использовать иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и военный контингент в войне против Украины.

Также в ISW пишет, что путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, остается главным препятствием на пути к заключению долговременного мирного договора.

Зеленский неоднократно подтверждал свою приверженность достижению справедливого и устойчивого мира путем переговоров. В недавнем интервью Fox News он снова отметил, что готов к компромиссам относительно территорий, членства Украины в НАТО и даже собственного пребывания в должности ради достижения справедливого мира.

Зато Путин и его окружение постоянно настаивают на начальных целях войны - полной капитуляции Украины, смене власти на пророссийское правительство и ее нейтрализации. Они пытаются представить эти требования как "готовность к переговорам", чтобы добиться уступок со стороны США.

кремль также развернул новую информационную кампанию, направленную на то, чтобы отговорить Запад от дальнейшей помощи Украине, заявляя, что россия уже победила. российское агентство ТАСС 1 марта спросило бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, выиграла ли россия войну.

Та ответила, что "россия выиграла в том смысле, что ее не победили". Эта риторика является частью более широкой стратегии кремля, направленной на то, чтобы показать победу России как неизбежную и убедить Запад прекратить поддержку Украины.

Несмотря на это, европейские страны остаются преданными поддержке украинской армии и оборонной промышленности. Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace 28 февраля объявила о создании совместного предприятия в Украине для массового производства ракет NASAMS. Британский премьер Кир Стармер 1 марта заверил Зеленского в "полной поддержке" со стороны Великобритании.

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского восстановить свои отношения с Трампом и администрацией президента США.