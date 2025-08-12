$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 10423 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 11291 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 26655 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 20152 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 22920 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 47634 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 46789 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 48992 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25291 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18337 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины

Киев • УНН

 • 10434 просмотра

Украинские авиационные предприятия стремятся войти в Defence City для сохранения и развития мощностей. Это обеспечит доступ к инвестициям, международным рынкам и современным оборонным технологиям.

Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины

В условиях, когда россия целенаправленно уничтожает украинское авиастроение, отечественные предприятия стремятся получить резидентство в новом специальном правовом режиме - Defence City. Это решение, по мнению экспертов, способно не только сохранить уникальные производственные мощности, но и обеспечить доступ к инвестициям, международным рынкам и современным оборонным технологиям, следуя примерам успешных международных программ, пишет УНН.

Путь к развитию и инвестициям 

На сегодняшний день авиационная отрасль Украины стала одной из главных целей для давления и подрывной работы врага, имеющей целью уничтожить украинский оборонно-промышленный комплекс. 

Последние 4 года основной акцент российской стороны был направлен как раз на уничтожение, причем тотальное уничтожение, украинской авиационной промышленности. Ибо россияне рассматривают, собственно, украинскую авиационную промышленность как первоочередного конкурента в моменте продвижения собственного производства 

− отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Абсолютно логичным шагом в таких условиях эксперт считает стремление украинской авиации сохранить и развивать собственные мощности и войти в круг резидентов Defence City. Соответствующая инициатива сможет обеспечить возможность инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на поддержку и усиление обороноспособности Украины.

Кроме того, участие авиации в Defence City открывает стратегические перспективы для отрасли и может стать толчком к интеграции Украины в глобальный рынок высокотехнологичных решений.

Развитие авиакосмической промышленности это свидетельство высокотехнологичности экономики. Если украинская сторона будет демонстрировать позитив в моменте развития аэрокосмической отрасли, то это, в первую очередь, будет свидетельствовать о наличии соответствующих технологий, а значит, возможность привлечения даже внешних инвестиций в развитие как собственного отечественного авиастроения, так и, соответственно, возможности реализации совместных проектов 

− подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт также сделал акцент на том, что Украина имеет серьезную и мощную авиационную отрасль и до недавнего времени входила в число ведущих стран мира по разработке и освоению как внутренних, так и внешних рынков − благодаря продукции отечественного производителя. Поэтому, по его словам, первоочередной задачей является использование возможностей Defence City для поддержки и развития украинской авиационной промышленности.

Развитие отечественной авиационной отрасли − это и выход на международные рынки, и возможность привлечения валютных поступлений в бюджет. Но главное − это шанс фактически восстановить авиационную промышленность 

− подытожил эксперт.

"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City11.08.25, 13:23 • 129327 просмотров

Зарубежный опыт: основательная поддержка и убедительные результаты 

Стоит отметить, что международная практика также подтверждает − успешные оборонные спецрежимы, подобные по функциям украинскому Defence City, предусматривают интеграцию авиационного компонента. Примечательно, что в некоторых существующих европейских проектах уже участвуют украинские предприятия.

Так, одним из стейкхолдеров European Defence Fund (EDF), который финансирует разработку и внедрение критических оборонных технологий, включая авиационный компонент, является украинский проект "Малые беспилотные летательные аппараты". Он сосредоточен на разработке передовых воздушных систем на базе искусственного интеллекта.

Среди других флагманских направлений EDF − European Next Generation Rotorcraft Technologies Phase II (ENGRT II), направленный на создание вертолета нового поколения. Проект ENGRT II получил 100 млн евро финансирования от ЕС при общей стоимости 160 млн евро. Его координирует Airbus Helicopters, возглавляя консорциум из более чем 40 компаний и институтов из разных стран ЕС. Цель инициативы − усиление мобильности, интероперабельности и технологической независимости европейских вооруженных сил.

В свою очередь, Hub for EU Defence Innovation (HEDI) − межправительственная инициатива Европейского оборонного агентства, созданная для стимулирования, развития и внедрения инновационных технологий в сфере безопасности и обороны. Инициатива включает в себя и авиационный компонент, рассматриваемый как составляющая стратегического развития оборонной промышленности и укрепления обороноспособности региона.

Примеры EDF и HEDI демонстрируют, что интеграция авиационного сектора в специальные оборонные программы является обычной международной практикой и одним из факторов их эффективности. Именно по такой логике в Украине авиационные предприятия также стремятся быть частью Defence City для развития высокотехнологичных решений и усиления обороноспособности государства.

Позиция авиационной отрасли 

С 1 января 2025 года в Украине прекратили действие налоговые и другие льготы для авиастроительных предприятий. Отрасль осталась без каких-либо механизмов государственной поддержки. Представители Аэрокосмической ассоциации предупреждают, что без внесения полноценных изменений в законопроекты Defence City или принятия отдельного закона страна рискует потерять одну из ключевых высокотехнологичных индустрий.

Одним из основных моментов, которые стремилась учесть авиация, было снижение требования относительно доли квалифицированного дохода резидентов Defence City с 90% до 50% для субъектов самолетостроения. Эксперты объясняли, что такие предприятия, как "Антонов" или "Мотор Сич", не могли бы соответствовать действующему критерию, ведь они совмещают оборонную деятельность с обслуживанием гражданской авиации. Это предложение учли, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил об установлении для авиастроителей порога в 50% общего дохода.

В то же время среди других предложений авиационной отрасли, поданных народными депутатами ко второму чтению Defence City остаются другие критические аспекты − распространение налоговых и других льгот на субъектов самолетостроения, уменьшение порога дохода от оборонной деятельности для получения статуса резидента, расширение перечня видов деятельности и оснований для включения предприятий в спецрежим, упрощение требований относительно задолженностей и выполнения контрактов, а также возможность направления высвобожденных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере авиастроения.

Второе чтение законопроектов Defence City − не за горами, и от принятых решений зависит, получит ли авиационная отрасль должное место среди резидентов спецрежима. В условиях, когда Россия системно пытается уничтожить украинское авиастроение, сохранение и развитие этой стратегической индустрии становится вопросом национальной безопасности. Включение авиационного сектора в Defence City является наиболее оптимальным и кратчайшим путем для защиты и восстановления уникальных производственных мощностей, привлечения инвестиций, выхода на новые международные рынки и укрепления обороноспособности государства по примеру успешных международных программ.

Лилия Подоляк

