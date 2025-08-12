$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3254 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14032 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16606 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 23063 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17991 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14725 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12746 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14526 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19032 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82595 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Податковий комітет підтримав ключові законопроєкти для запуску Defence City з урахуванням авіації

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Це важливий крок для зміцнення обороноздатності та збереження стратегічних галузей, зокрема літакобудування.

Податковий комітет підтримав ключові законопроєкти для запуску Defence City з урахуванням авіації

Україна наближається до остаточного ухвалення законопроектів Defence City, що сформують спеціальний режим підтримки оборонно-промислового комплексу. Інструмент може стати важливим кроком для зміцнення обороноздатності та збереження стратегічних галузей, зокрема літакобудування, пише УНН

Деталі

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City:

  • №13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
    • №13421 — про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо підтримки підприємств ОПК.

      За словами Гетманцева, законопроєкти суттєво доопрацьовані: замість переліку підприємств ОПК передбачається створення Реєстру Defence City, який вестиме Міністерство оборони України, а вимоги до резидентів, процедури та підстави надання, припинення чи втрати цього статусу, а також порядок контролю визначатимуться Законом України "Про національну безпеку України".

      Серед ключових питань, що викликали гострі суспільні дискусії, — зниження мінімальної частки кваліфікованого доходу резидента Defence City: загальний поріг скорочено з 90% до 75%, а для суб’єктів літакобудування встановлено окремий — не менше 50%. Це принципово важливо, адже, як раніше наголошували представники авіаційної галузі, попередній критерій у 90% був фактично недосяжним навіть для флагманів українського авіабудування, таких як ДП "Антонов" та АТ "Мотор Січ".

      Щодо інструментів підтримки для резидентів Defence City, Гетманцев вказав, що такими залишаються податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також звільнення від земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку),  спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень), можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій, а також підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

      Підсумовуючи Данило Гетманцев закликав колег нардепів підтримати законопроєкти Defence City у другому читанні, як важливе рішення для зміцнення оборонного потенціалу України.

      Нагадаємо

      Експерти загалом позитивно оцінювали стартові кроки у створенні Defence City, відзначаючи, що такі рішення мали бути ухвалені ще на початку повномасштабної війни. Водночас фахівці наголошували, що перше голосування – лише старт, і для того, щоб ініціатива справді запрацювала, необхідне подальше доопрацювання законопроєктів. 

      Крім того, народні депутати подали до другого читання Defence City низку правок, які наразі критично важливо врахувати для збереження та розвитку авіації. 

      Пропонується розширити перелік резидентів, включивши до нього суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить офіційно включити до Defence City авіаційні підприємства, які ще раніше були визначені Кабінетом Міністрів як критично важливі для економіки та обороноздатності держави. В іншому випадку Defence City фактично ігноруватиме попередні державні рішення у сфері безпеки й оборони.

      Також у поданих правках пропонується враховувати не лише квартальний, а й річний кваліфікований дохід, зараховувати до оборонного — діяльність у літакобудуванні, обслуговуванні авіатехніки, двигунів і компонентів, а також включати підприємства, що виконують міжнародні контракти з експорту військових і подвійних технологій.

      Серед іншого - чинна редакція Defence City забороняє включати до резидентів підприємства з податковим боргом, простроченням контрактів чи виплатою дивідендів. Правками пропонується скасувати ці вимоги та дозволити приєднання за умови погашення боргу протягом трьох років, адже під час війни затримки часто зумовлені обстрілами, релокацією чи перебоями в постачанні комплектуючих, а не ненадійністю виробника.

      Окремим блоком правок пропонується поширити податкові пільги на літакобудування за умови реінвестування коштів, запровадити митні преференції для критичного імпорту та державні гарантії й страхування експортних контрактів. Уточнюються правила повернення пільг при втраті відповідності критеріям, зокрема заборона ретроспективних санкцій, а вивільнені кошти мають спрямовуватись на розвиток виробництва, модернізацію, дослідження, нові технології та підвищення кваліфікації персоналу.

      Лілія Подоляк

      Defence City