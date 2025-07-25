$41.770.01
49.100.12
ukenru
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:49 • 9366 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:30 • 3386 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
14:19 • 10530 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
13:59 • 21034 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
11:31 • 21770 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
10:08 • 43056 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
09:34 • 47086 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 86271 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
25 липня, 08:28 • 48285 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
25 липня, 07:59 • 42279 перегляди
Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
69%
748мм
Популярнi новини
Зеленський призначив Умєрова керівником центру кібербезпеки25 липня, 05:55 • 39310 перегляди
В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо25 липня, 05:59 • 42970 перегляди
Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція25 липня, 06:08 • 62603 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 84416 перегляди
Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті11:50 • 18652 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона14:49 • 9404 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
13:59 • 21064 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 84740 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 86600 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 106589 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 232693 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 347715 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 428075 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 429351 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 415610 перегляди
Актуальне
Су-34
Dassault Mirage 2000
Ан-178
Financial Times
MIM-104 Patriot

Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи

Київ • УНН

 • 21077 перегляди

Українське літакобудування, що обслуговує західну авіатехніку та модернізує військові борти, втратило державну підтримку з 1 січня 2025 року. Ініціатива Defence City може стати рятівним колом, але потребує змін для включення авіабудівних підприємств та зниження порогу доходу від оборонних контрактів.

Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи

Українське літакобудування — це не лише про цивільні літаки. Сьогодні підприємства галузі тримають на плаву обороноздатність країни, обслуговуючи західну авіатехніку, модернізуючи військові борти та забезпечуючи критично важливі технології для військових. Однак галузь опинилася на межі виживання: з 1 січня 2025 року вона втратила державну підтримку. Президент Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов в інтервʼю УНН розповів, що рятувальним колом для авіабудівельників може стати нова ініціатива Defence City. 

- Чи ознайомлені ви з правками, які запропонували члени Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони до Податкового та Митного кодексу, так званого пакета Defence City? Чи підтримуєте їх? 

Безумовно, всі правки, які зараз народні депутати подали до проєктів законів, наша асоціація дуже уважно передивилася, пропрацювала і ми підтримуємо їх повністю. Правки стосуються включення до пакету законопроєктів щодо Defence City переліку субʼєктів літакобудування, який раніше вже був визначений постановою Кабінету Міністрів, і який є чинним. Підприємства авіабудівної галузі, які увійшли до затвердженого урядом переліку пройшли жорсткий відбір і усі необхідні перевірки.

Окрім того, депутати пропонують знизити необхідну для включення до Defence City частку доходу підприємства від власного виробництва, виконання робіт чи надання послуг у сфері оборони з 90% до 50%.

Наша асоціація ще до першого читання пропонувала внести зміни до законопроєктів про Defence City (в частині змін до Податкового та Митного кодексів) щодо підтримки літакобудування. Пропозиції охоплювали усі аспекти діяльності підприємств для їхнього сталого розвитку. 

Йдеться про:

- звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування у розвиток підприємств;

- звільнення від ПДВ та земельного податку;

- митні преференції для критичного обладнання;

- державні гарантії та страхування експортних контрактів;

- виключення положення про повернення податку підприємствами при зміні критеріїв.

Це не про разову підтримку, а про довгострокову. Дуже важливо, ми говоримо про надання певних пільг та преференцій. Тут не йдеться про виділення коштів. Дережава не фінансує сектор літакобудування в Україні, хоча це нормальна світова практика.

Авіабудування – це складна галузь, яка потребує значних інвестицій у нові розробки, без яких вона не розвивається, а без них продукти стають не конкурентноспроможними. Ми розуміємо, що в країні війна і держава намагається акумулювати максимум коштів для розвитку озброєння та для фінансування армії. Тому ми не просимо виділення коштів з державного бюджету. 

Вихід ми бачимо у наданні пільг та преференцій, вивільнені кошти від яких підприємства змогли б інвестувати в розробки, покращення виробничих потужностей тощо. Тобто галузь може розвивати себе сама за умови, якщо буде економія на податках. Держава ж від цього тільки виграє.

Наші поправки до законопроєкту навпаки збільшили б податкові надходження, збільшили б соціальний внесок у вигляді нових робочих місць, зростання заробітної плати та розвитку підприємств. І це ми все показували. 

Але Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики не захотів розглядати наші пропозиції змін дол законопроєктів. Він визначив пакет Defence City як нову хвилю підтримки ОПК. Але ж хто є фундаментом ОПК? Зокрема, це дрібні підприємства авіабудівної галузі.

Безперечно, ініціатива Defence City має стратегічне значення, я цього не заперечую. Підтримка ОПК критично важлива в умовах війни. Проте, якщо не врахувати поправки від членів оборонного комітету Ради, які повністю відповідають баченню нашої Асоціації, малі та середні підприємства просто припинять роботу через відсутність державної підтримки.

Головна проблема - нереалістичний 90-відсотковий поріг оборонних контрактів для отримання статусу резидента. Цей критерій автоматично виключає можливість доєднання до ініціативи навіть флагманів галузі - "Антонов", "Мотор Січ" та "Івченко", не кажучи вже про менші компанії. 

Слід розуміти, що підприємства, які займаються літакобудуванням, створювалися в Україні для розбудови цивільної авіації. Їхня інфраструктура виробництва заточена під цивільну авіацію. Війна внесла свої корективи і компанії частково перепрофілювалися на військову авіацію. Тобто вся модернізація і ремонт військових повітряних суден відбувається на виробничій інфраструктурі, яка була створена для обслуговування цивільної авіації.

Іноземні партнери передають Україні нові зразки техніки, американські F-16, французькі Mirage 2000, хто їх обслуговує і ремонтує? Це відбувається тут, в Україні, на наших підприємствах. А ті літаки, які залишились за кордоном, "Руслан", який перегнали нещодавно з України в Німеччину? Їх теж обслуговують, ремонтують, виготовляють для них деталі наші, українські підприємства. Тому не можна говорити, що літакобудування в Україні зараз немає.

Те що запропонували депутати з оборонного комітету перегукується з нашими пропозиціями, які Асоціація подавала ще до першого читання, і врахування їхніх поправок, на нашу думку, забезпечить належну державну підтримку галузі літакобудування.

- На вашу думку, яких саме змін потребують ці законопроєкти, щоб авіабудівна галузь реально відчула підтримку?

Запропоновані поправки відзеркалюють те, що було раніше за законом, який діяв з 2010 року до 1 січня цього року. Цей закон передбачав пільги та преференції для галузі літакобудування і вони були такими ж, як зараз пропонується запровадити для резидентів Defence City.  Тому, власне, ми й вирішили наполягати на залученні підприємств авіабудівної галузі до цієї ініціативи. Нічого нового ми не пропонуємо – лише ті пільги та преференції, які вже були і втратили чинність.

Вони вже довели свою ефективність і це важливо. Нічого нового не потрібно вигадувати. Для авіабудівної галузі ми пропонуємо відновити ту підтримку, що передбачалась законодавством до 1 січня 2025 року. Загалом ці пропозиції враховані в пакеті Defence City, але за одним виключенням, туди поки не включені компанії нашої галузі.

Ще одне надважлива поправка, яку пропонують внести в законопроєкти депутати, і ми це повністю підтримуємо, - формувати перелік підприємств літакобудування, які зможуть увійти до Defence City повинен Кабмін. Зараз законопроєкт передбачає, що перелік підприємств ОПК формуватиме Міністерство оборони. Ми ж пропонуємо внести поправки, щоб до компаній авіабудівної галузі застосовувались ті ж пільги і преференції, але формував їх перелік уряд. Наразі, як я й казав, вже є урядова постанова, яка чинна, і якою вже такий перелік сформовано. Компанії, що туди увійшли, пройшли відбір, тому тут ми пропонуємо не вигадувати велосипед і скористатися вже наявним інструментом.

Тому власне ми й вважаємо, що галузь літакобудування може отримати державну підтримку за допомогою ініціативи Defence City – це найпростіший шлях, щоб не заходити в процедури прийняття якихось окремих законів. Достатньо доповнити вже подані законопроєкти і використати чинну постанову Кабміну.

- Як ви оцінюєте встановлений у нинішній редакції законопроєктів поріг — 90% доходів від оборонної діяльності? Наскільки реалістично для таких підприємств, як "Антонов" чи "Мотор Січ", відповідати цій вимозі? 

Як я вже зазначив, поріг у 90% нереалістичний. Це розуміють і в оборонному комітеті Ради. Тому нардепи запропонували знизити цей поріг до рівня 50% зокрема й для авіаційної галузі.  Це дасть можливість підприємствам літакобудування отримати державну підтримку. Зараз, в період військового часу, виробничі потужності цих підприємств завантажені не повністю. Тому ми на зустрічах з Мінстратегпромом і комісією Міністерства оборони, говорили про те, що поріг у 61% - це вже фініш, тобто з таким порогом потрібно буде на 100% бронювати потужності під оборонні контракти.

- За час дії податкових і митних преференцій з 2010 по 2025 рік авіаційна галузь демонструвала вагомі досягнення. Чи могли б ви перелічити ключові успіхи підприємств, які стали можливими саме завдяки цим пільгам?

За час дії закону, який втратив чинність 1 січня 2025 року, підприємства випустили нові зразки авіаційних виробів. Наприклад, цілу низку модифікацій зробив завод "Антонов". Це і модифікацію літаків АН-140, і АН-148, і 158, і АН-132. Крім того, сюди входить і модифікація транспортного літака АН-178, яку провели вже під час воєнного часу. І він полетів. Це ж про щось говорить.

Також ДП "Івченко-Прогрес", завод "Мотор Січ" провели за цей час цілу низку модифікацій авіатехніки, яка сьогодні конкурентоздатна у всьому світі. І вони постійно підписують нові контракти, зокрема й щодо нового озброєння.

Поки діяли пільги та преференції галузі вдалося вдвічі наростити надходження до держбюджету від сплати податків підприємствами. 

Але найголовніше і найприємніше - наші, українські виробники змогли витіснили росію з міжнародних ринків транспортних літаків.

Але чомусь на сьогодні українські підприємства не затребувані всередині України. Потрібно зрозуміти, що завдання компаній - створювати нові зразки техніки та озброєння, розвиватись, ремонтувати, модернізувати, а завдання держави, в тому числі депутатів, приймати необхідні для цього закони. Компаніям потрібні внутрішні замовлення, чого немає.

Бо створюють нову авіаційну техніку спеціалісти, а продають президенти. Тобто держава продає.

Те, що я вам перерахував, - це наочне підтвердження, що галузь працює і за державної підтримки готова розвиватись. 

- З початку 2025 року податкові преференції скасували. Як це вплинуло на роботу авіабудівних підприємств? Чи правильно розуміємо, що це підвищило собівартість продукції, знизило конкурентоспроможність і фактично забрало можливість реінвестувати прибуток у нові розробки?

Абсолютно вірно. Перш за все, підприємства, які за свої обігові кошти могли розвиватись, інвестувати у виробничі потужності, нові розробки, кваліфіковані кадри, втратили такі можливості.

Зараз при ввезені нового імпортного обладнання компанія повинна сплачувати 20% ПДВ і ще мито - 3,5%-4% (залежно від ПДВ). Це одразу вимиває обігові кошти підприємств, не можуть вони собі цього дозволити. Тобто, сектор переозброєння ставиться на паузу, а його в нинішніх умовах не можна ставити на паузу.

До прикладу, за час дії податкових та митних пільг підприємства закупили на сотні мільйонів доларів імпортного обладнання, а зараз позбавлені такої можливості.

Другий момент – повернення всіх податків та мит у повному обʼємі автоматично здорожчує продукцію, яку виготовляють компанії, адже в ціну виробу треба закладати видатки на сплату податків. Для розуміння, після того, як з 1 січня 2025 року втратили чинність пільги та преференції для нашої галузі, продукція авіабудування подорожчала мінімум на 25-30%, а у деяких випадках навіть на 40%. Це своєю чергою призводить до зниження конкурентоспроможності. Укладання іноземних контрактів з нашими підприємствами стане просто невигідним, а це, своєю чергою, вже загрожує експортному потенціалу нашої країни. Як бачите, все взаємоповʼязано.

Не менш важливим, я б навіть сказав критично важливим, є ризик втрати кваліфікованих кадрів. Через повномасштабне вторгнення росії у нас і так відбувся певний відтік професійних працівників галузі, а без державної підтримки підприємства будуть вимушені вдаватися до таких кроків як скорочення персоналу. Якщо зараз не звернути увагу на проблему - ми ризикуємо втратити понад 50 000 висококваліфікованих робочих місць і повернути їх після закінчення війни, на мій погляд, буде вже неможливо. Не секрет, що український розум, особливо в таких сферах як літакобудування, користується великим попитом в іноземних компаній.

- Дехто вважає, що з початком повномасштабного вторгнення і закриттям неба над Україною галузь літакобудування зупинилась. Чи правильно розуміємо, що зараз на потужностях цивільного літакобудування виробляються і ремонтуються військові судна і без підтримки галузі в цілому як цивільної для військових можуть настати скрутні часи? 

Ви самі відповіли на свої питання. Безумовно, з початком війни підприємства цивільного літакобудування вимушені були переорієнтуватися на забезпечення потреб наших військових. Виробничі потужності частково зайняті виробництвом за оборонними замовленнями, але наголошу, частково. Частина потужностей взагалі не завантажені, бо немає на це зараз можливості, немає можливості розвиватись. Але та частина, яка залишилась і працює – її необхідно зберегти. Зараз є реальний шанс змінити ситуацію, є шанс, що з поверненням державної підтримки виробництво збільшиться.

Уявіть, що буде, якщо підприємство авіабудування, яке переорієнтувалось на, наприклад 40% на оборонку, закриється, бо немає підтримки цивільної авіації? А якщо я вам скажу, що закриється більшість і залишаться одиниці, які працюватимуть на мінімумі потужності? Ви увляєте наслідки? Хто тоді ремонтуватиме F-16, Mirage, які нам дають західні партнери? А наші вертольоти, які зараз активно використовують Повітряні сили? Дуже легко сказати, що літакобудування зараз немає, бо війна і закрите небо. Але так кажуть ті, хто не може, або не хоче дивитися глибше і розбиратися з питанням.

Якщо галузь проігнорують зараз, це призведе до системної кризи підприємств і негативних наслідків для всієї економіки держави у майбутньому. Недарма літакобудування було визнано критично важливою галуззю.

Нагадаємо

16 липня 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті створення Defence City. Документи передбачають створення в Україні унікального правового режиму для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Резиденти Defence City матимуть низку податкових пільг до 1 січня 2036 року, зможуть користуватися спрощеними митними процедурами, полегшеним експортним контролем для військових технологій, державною підтримкою релокації та особливим режимом валютного нагляду та інші інструменти для посилення оборонного виробництва.

Експерти загалом позитивно оцінюють перші кроки у створенні Defence City, відзначаючи, що такі рішення мали бути ухвалені ще на початку повномасштабної війни. Водночас фахівці наголошують, що нинішнє голосування – лише старт, і для того, щоб ініціатива справді запрацювала, необхідне подальше доопрацювання законопроєктів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Ан-178
Мотор Січ
Dassault Mirage 2000
Україна
F-16 Fighting Falcon
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9