Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса

Украинское самолетостроение – это не только о гражданских самолетах. Сегодня предприятия отрасли держат на плаву обороноспособность страны, обслуживая западную авиатехнику, модернизируя военные борта и обеспечивая критически важные технологии для военных. Однако отрасль оказалась на грани выживания: с 1 января 2025 года она потеряла государственную поддержку. Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов в интервью УНН рассказал, что спасательным кругом для авиастроителей может стать новая инициатива Defence City.

- Ознакомлены ли вы с правками, которые предложили члены Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны к Налоговому и Таможенному кодексу, так называемого пакета Defence City? Поддерживаете ли их?

Безусловно, все правки, которые сейчас народные депутаты подали к проектам законов, наша ассоциация очень внимательно пересмотрела, проработала и мы поддерживаем их полностью. Правки касаются включения в пакет законопроектов по Defence City перечня субъектов самолетостроения, который ранее уже был определен постановлением Кабинета Министров, и который является действующим. Предприятия авиастроительной отрасли, вошедшие в утвержденный правительством перечень, прошли жесткий отбор и все необходимые проверки.

Кроме того, депутаты предлагают снизить необходимую для включения в Defence City долю дохода предприятия от собственного производства, выполнения работ или оказания услуг в сфере обороны с 90% до 50%.

Наша ассоциация еще до первого чтения предлагала внести изменения в законопроекты о Defence City (в части изменений в Налоговый и Таможенный кодексы) по поддержке самолетостроения. Предложения охватывали все аспекты деятельности предприятий для их устойчивого развития.

Речь идет о:

- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования в развитие предприятий;

- освобождение от НДС и земельного налога;

- таможенные преференции для критического оборудования;

- государственные гарантии и страхование экспортных контрактов;

- исключение положения о возврате налога предприятиями при изменении критериев.

Это не о разовой поддержке, а о долгосрочной. Очень важно, мы говорим о предоставлении определенных льгот и преференций. Здесь речь не идет о выделении средств. Государство не финансирует сектор самолетостроения в Украине, хотя это нормальная мировая практика.

Авиастроение – это сложная отрасль, которая требует значительных инвестиций в новые разработки, без которых она не развивается, а без них продукты становятся не конкурентоспособными. Мы понимаем, что в стране война и государство пытается аккумулировать максимум средств для развития вооружения и для финансирования армии. Поэтому мы не просим выделения средств из государственного бюджета.

Выход мы видим в предоставлении льгот и преференций, высвобожденные средства от которых предприятия смогли бы инвестировать в разработки, улучшение производственных мощностей и т.д. То есть отрасль может развивать себя сама при условии, если будет экономия на налогах. Государство же от этого только выигрывает.

Наши поправки к законопроекту наоборот увеличили бы налоговые поступления, увеличили бы социальный вклад в виде новых рабочих мест, рост заработной платы и развития предприятий. И это мы все показывали.

Но Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не захотел рассматривать наши предложения изменений к законопроектам. Он определил пакет Defence City как новую волну поддержки ОПК. Но кто же является фундаментом ОПК? В частности, это мелкие предприятия авиастроительной отрасли.

Бесспорно, инициатива Defence City имеет стратегическое значение, я этого не отрицаю. Поддержка ОПК критически важна в условиях войны. Однако, если не учесть поправки от членов оборонного комитета Рады, которые полностью соответствуют видению нашей Ассоциации, малые и средние предприятия просто прекратят работу из-за отсутствия государственной поддержки.

Главная проблема - нереалистичный 90-процентный порог оборонных контрактов для получения статуса резидента. Этот критерий автоматически исключает возможность присоединения к инициативе даже флагманов отрасли - "Антонов", "Мотор Сич" и "Ивченко", не говоря уже о меньших компаниях.

Следует понимать, что предприятия, занимающиеся самолетостроением, создавались в Украине для развития гражданской авиации. Их производственная инфраструктура заточена под гражданскую авиацию. Война внесла свои коррективы и компании частично перепрофилировались на военную авиацию. То есть вся модернизация и ремонт военных воздушных судов происходит на производственной инфраструктуре, которая была создана для обслуживания гражданской авиации.

Иностранные партнеры передают Украине новые образцы техники, американские F-16, французские Mirage 2000, кто их обслуживает и ремонтирует? Это происходит здесь, в Украине, на наших предприятиях. А те самолеты, которые остались за границей, "Руслан", который перегнали недавно из Украины в Германию? Их тоже обслуживают, ремонтируют, изготавливают для них детали наши, украинские предприятия. Поэтому нельзя говорить, что самолетостроения в Украине сейчас нет.

То, что предложили депутаты из оборонного комитета, перекликается с нашими предложениями, которые Ассоциация подавала еще до первого чтения, и учет их поправок, по нашему мнению, обеспечит надлежащую государственную поддержку отрасли самолетостроения.

- По вашему мнению, в каких именно изменениях нуждаются эти законопроекты, чтобы авиастроительная отрасль реально ощутила поддержку?

Предложенные поправки отражают то, что было ранее по закону, который действовал с 2010 года до 1 января этого года. Этот закон предусматривал льготы и преференции для отрасли самолетостроения и они были такими же, как сейчас предлагается ввести для резидентов Defence City. Поэтому, собственно, мы и решили настаивать на привлечении предприятий авиастроительной отрасли к этой инициативе. Ничего нового мы не предлагаем – только те льготы и преференции, которые уже были и утратили силу.

Они уже доказали свою эффективность и это важно. Ничего нового не нужно придумывать. Для авиастроительной отрасли мы предлагаем восстановить ту поддержку, которая предусматривалась законодательством до 1 января 2025 года. В целом эти предложения учтены в пакете Defence City, но за одним исключением, туда пока не включены компании нашей отрасли.

Еще одна сверхважная поправка, которую предлагают внести в законопроекты депутаты, и мы это полностью поддерживаем, - формировать перечень предприятий самолетостроения, которые смогут войти в Defence City должен Кабмин. Сейчас законопроект предусматривает, что перечень предприятий ОПК будет формировать Министерство обороны. Мы же предлагаем внести поправки, чтобы к компаниям авиастроительной отрасли применялись те же льготы и преференции, но формировало их перечень правительство. Сейчас, как я и говорил, уже есть правительственное постановление, которое действует, и которым уже такой перечень сформирован. Компании, которые туда вошли, прошли отбор, поэтому здесь мы предлагаем не изобретать велосипед и воспользоваться уже имеющимся инструментом.

Поэтому, собственно, мы и считаем, что отрасль самолетостроения может получить государственную поддержку с помощью инициативы Defence City – это самый простой путь, чтобы не заходить в процедуры принятия каких-то отдельных законов. Достаточно дополнить уже поданные законопроекты и использовать действующее постановление Кабмина.

- Как вы оцениваете установленный в нынешней редакции законопроектов порог — 90% доходов от оборонной деятельности? Насколько реалистично для таких предприятий, как "Антонов" или "Мотор Сич", соответствовать этому требованию?

Как я уже отметил, порог в 90% нереалистичен. Это понимают и в оборонном комитете Рады. Поэтому нардепы предложили снизить этот порог до уровня 50% в том числе и для авиационной отрасли. Это даст возможность предприятиям самолетостроения получить государственную поддержку. Сейчас, в период военного времени, производственные мощности этих предприятий загружены не полностью. Поэтому мы на встречах с Минстратегпромом и комиссией Министерства обороны, говорили о том, что порог в 61% - это уже финиш, то есть с таким порогом нужно будет на 100% бронировать мощности под оборонные контракты.

- За время действия налоговых и таможенных преференций с 2010 по 2025 год авиационная отрасль демонстрировала весомые достижения. Могли бы вы перечислить ключевые успехи предприятий, которые стали возможными именно благодаря этим льготам?

За время действия закона, который утратил силу 1 января 2025 года, предприятия выпустили новые образцы авиационных изделий. Например, целый ряд модификаций сделал завод "Антонов". Это и модификацию самолетов АН-140, и АН-148, и 158, и АН-132. Кроме того, сюда входит и модификация транспортного самолета АН-178, которую провели уже во время военного времени. И он полетел. Это же о чем-то говорит.

Также ГП "Ивченко-Прогресс", завод "Мотор Сич" провели за это время целый ряд модификаций авиатехники, которая сегодня конкурентоспособна во всем мире. И они постоянно подписывают новые контракты, в том числе и по новому вооружению.

Пока действовали льготы и преференции, отрасли удалось вдвое нарастить поступления в госбюджет от уплаты налогов предприятиями.

Но самое главное и самое приятное - наши, украинские производители смогли вытеснить Россию с международных рынков транспортных самолетов.

Но почему-то на сегодняшний день украинские предприятия не востребованы внутри Украины. Нужно понять, что задача компаний - создавать новые образцы техники и вооружения, развиваться, ремонтировать, модернизировать, а задача государства, в том числе депутатов, принимать необходимые для этого законы. Компаниям нужны внутренние заказы, чего нет.

Потому что создают новую авиационную технику специалисты, а продают президенты. То есть государство продает.

То, что я вам перечислил, - это наглядное подтверждение, что отрасль работает и при государственной поддержке готова развиваться.

- С начала 2025 года налоговые преференции отменили. Как это повлияло на работу авиастроительных предприятий? Правильно ли понимаем, что это повысило себестоимость продукции, снизило конкурентоспособность и фактически лишило возможности реинвестировать прибыль в новые разработки?

Абсолютно верно. Прежде всего, предприятия, которые за свои оборотные средства могли развиваться, инвестировать в производственные мощности, новые разработки, квалифицированные кадры, потеряли такие возможности.

Сейчас при ввозе нового импортного оборудования компания должна платить 20% НДС и еще пошлину - 3,5%-4% (в зависимости от НДС). Это сразу вымывает оборотные средства предприятий, не могут они себе этого позволить. То есть, сектор перевооружения ставится на паузу, а его в нынешних условиях нельзя ставить на паузу.

К примеру, за время действия налоговых и таможенных льгот предприятия закупили на сотни миллионов долларов импортного оборудования, а сейчас лишены такой возможности.

Второй момент – возврат всех налогов и пошлин в полном объеме автоматически удорожает продукцию, которую производят компании, ведь в цену изделия нужно закладывать расходы на уплату налогов. Для понимания, после того, как с 1 января 2025 года утратили силу льготы и преференции для нашей отрасли, продукция авиастроения подорожала минимум на 25-30%, а в некоторых случаях даже на 40%. Это в свою очередь приводит к снижению конкурентоспособности. Заключение иностранных контрактов с нашими предприятиями станет просто невыгодным, а это, в свою очередь, уже угрожает экспортному потенциалу нашей страны. Как видите, все взаимосвязано.

Не менее важным, я бы даже сказал критически важным, является риск потери квалифицированных кадров. Из-за полномасштабного вторжения России у нас и так произошел определенный отток профессиональных работников отрасли, а без государственной поддержки предприятия будут вынуждены прибегать к таким шагам, как сокращение персонала. Если сейчас не обратить внимание на проблему - мы рискуем потерять более 50 000 высококвалифицированных рабочих мест и вернуть их после окончания войны, на мой взгляд, будет уже невозможно. Не секрет, что украинский ум, особенно в таких сферах, как самолетостроение, пользуется большим спросом у иностранных компаний.

- Некоторые считают, что с началом полномасштабного вторжения и закрытием неба над Украиной отрасль самолетостроения остановилась. Правильно ли понимаем, что сейчас на мощностях гражданского самолетостроения производятся и ремонтируются военные суда и без поддержки отрасли в целом как гражданской для военных могут наступить трудные времена?

Вы сами ответили на свои вопросы. Безусловно, с началом войны предприятия гражданского самолетостроения вынуждены были переориентироваться на обеспечение потребностей наших военных. Производственные мощности частично заняты производством по оборонным заказам, но подчеркну, частично. Часть мощностей вообще не загружены, потому что нет на это сейчас возможности, нет возможности развиваться. Но та часть, которая осталась и работает – ее необходимо сохранить. Сейчас есть реальный шанс изменить ситуацию, есть шанс, что с возвращением государственной поддержки производство увеличится.

Представьте, что будет, если предприятие авиастроения, которое переориентировалось на, например, 40% на оборонку, закроется, потому что нет поддержки гражданской авиации? А если я вам скажу, что закроется большинство и останутся единицы, которые будут работать на минимуме мощности? Вы представляете последствия? Кто тогда будет ремонтировать F-16, Mirage, которые нам дают западные партнеры? А наши вертолеты, которые сейчас активно используют Воздушные силы? Очень легко сказать, что самолетостроения сейчас нет, потому что война и закрытое небо. Но так говорят те, кто не может, или не хочет смотреть глубже и разбираться с вопросом.

Если отрасль проигнорируют сейчас, это приведет к системному кризису предприятий и негативным последствиям для всей экономики государства в будущем. Недаром самолетостроение было признано критически важной отраслью.

Напомним

16 июля 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью создание Defence City. Документы предусматривают создание в Украине уникального правового режима для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Резиденты Defence City будут иметь ряд налоговых льгот до 1 января 2036 года, смогут пользоваться упрощенными таможенными процедурами, облегченным экспортным контролем для военных технологий, государственной поддержкой релокации и особым режимом валютного надзора и другие инструменты для усиления оборонного производства.

Эксперты в целом положительно оценивают первые шаги в создании Defence City, отмечая, что такие решения должны были быть приняты еще в начале полномасштабной войны. В то же время специалисты подчеркивают, что нынешнее голосование – лишь старт, и для того, чтобы инициатива действительно заработала, необходима дальнейшая доработка законопроектов.