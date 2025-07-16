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Парламент ухвалив за основу три з чотирьох законопроєктів про Defence City: що це означає

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Верховна Рада України 16 липня ухвалила в першому читанні три законопроєкти про створення спеціального правового режиму Defence City. Документи передбачають податкові пільги для резидентів до 2036 року, але авіабудівна галузь не підпадає під критерії.

Парламент ухвалив за основу три з чотирьох законопроєктів про Defence City: що це означає

Верховна Рада України на засіданні 16 липня прийняла у першому читанні три з чотирьох законопроєктів, які входять до пакета про створення спеціального правового режиму Defence City, пише УНН.

Деталі

Йдеться про проєкти законів № 13420, № 13421 та № 13422-1, що передбачають зміни до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів відповідно і спрямовані на стимулювання розвитку оборонної промисловості. 

Документи передбачають створення переліку підприємств-резидентів Defence City. Резиденти матимуть податкові пільги до 1 січня 2036 року. Йдеться, у тому числі, про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість, спрощення митного оформлення та експортного контролю.

Законопроєкт № 13420 підтримали 283 народні депутати, № 13421 — 284 нардепи, а № 13422-1 — 281 народний обранець.

Четвертий законопроєкт — № 13423, який передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів і викликав найбільше дискусій, депутати не розглядали.

Нагадаємо

Попри загальне схвалення ініціативи, експерти наголошують на важливому аспекті, який поки не враховано в текстах законопроєктів. Літакобудівна галузь, яка забезпечує ремонт і модернізацію літаків та гелікоптерів, які серед іншого використовуються на фронті, наразі не підпадає під критерії Defence City.

Як пояснюють у Аерокосмічній асоціації України, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" - не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації. Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку.

З 1 січня 2025 року податкові та інші пільги для авіабудівних підприємств в Україні припинили дію, і нині галузь працює без жодних механізмів державної підтримки. Тому, представники Аерокосмічної асоціації попереджають, що без змін до законопроєктів або ухвалення окремого закону країна ризикує втратити одну з ключових високотехнологічних індустрій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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