Парламент ухвалив за основу три з чотирьох законопроєктів про Defence City: що це означає

Верховна Рада України на засіданні 16 липня прийняла у першому читанні три з чотирьох законопроєктів, які входять до пакета про створення спеціального правового режиму Defence City, пише УНН.

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Йдеться про проєкти законів № 13420, № 13421 та № 13422-1, що передбачають зміни до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів відповідно і спрямовані на стимулювання розвитку оборонної промисловості.

Документи передбачають створення переліку підприємств-резидентів Defence City. Резиденти матимуть податкові пільги до 1 січня 2036 року. Йдеться, у тому числі, про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість, спрощення митного оформлення та експортного контролю.

Законопроєкт № 13420 підтримали 283 народні депутати, № 13421 — 284 нардепи, а № 13422-1 — 281 народний обранець.

Четвертий законопроєкт — № 13423, який передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів і викликав найбільше дискусій, депутати не розглядали.

Нагадаємо

Попри загальне схвалення ініціативи, експерти наголошують на важливому аспекті, який поки не враховано в текстах законопроєктів. Літакобудівна галузь, яка забезпечує ремонт і модернізацію літаків та гелікоптерів, які серед іншого використовуються на фронті, наразі не підпадає під критерії Defence City.

Як пояснюють у Аерокосмічній асоціації України, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" - не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації. Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку.

З 1 січня 2025 року податкові та інші пільги для авіабудівних підприємств в Україні припинили дію, і нині галузь працює без жодних механізмів державної підтримки. Тому, представники Аерокосмічної асоціації попереджають, що без змін до законопроєктів або ухвалення окремого закону країна ризикує втратити одну з ключових високотехнологічних індустрій.