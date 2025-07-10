Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City

Авіаційна галузь України, яка зберегла унікальні компетенції та критичні технології, ризикує залишитися поза рамками однієї з наймасштабніших ініціатив підтримки оборонної промисловості — Defence City. Усе через надмірно жорсткі критерії включення підприємств-резидентів до переліку, які можуть скористатися податковими й митними преференціями. Через те, що компанії виготовляють деталі не лише для військової, а й для цивільної авіації, вони не зможуть подолати запропонований в законопроєктах барʼєр у 90% оборонних контрактів, пише УНН.

Літакобудівна галузь - одна з ключових стратегічних галузей для України, яка не лише формує технологічну спроможність держави, а й безпосередньо забезпечує її обороноздатність в умовах повномасштабного вторгнення росії. Адже підприємства виготовляють критично важливі комплектуючі для повітряних суден, які служать як у військових підрозділах, так і в цивільному авіапарку. Наразі це дозволяє підтримувати повітряну складову національної безпеки України.

Авіагалузь в стані стагнації

Водночас авіаційна галузь опинилася у скрутному становищі: через закрите небо її економічна активність суттєво скоротилася, попит на цивільні літаки впав, а державна увага зосередилася переважно на безпосередньому виробництві зброї. Про літакобудування сьогодні згадують лише в контексті оснащення озброєнням гелікоптерів або ремонтів радянських машин, але цього критично недостатньо для виживання та розвитку цілої галузі.

Авіаційна промисловість має офіційно визнаний статус критично важливої для держави і здатна забезпечити повний цикл розробки, виробництва, ремонту та обслуговування техніки, яку сьогодні потребують Повітряні сили України. Але без державної підтримки, зокрема, податкових преференцій, спрощеного регулювання, підвищення інвестиційної привабливості, можливості будуть безповоротно втрачені.

Україна раніше вже втратила свою космічну промисловість. І якщо не вжити заходів прямо зараз, таке саме може статися з літакобудуванням. Саме авіаційна галузь має потенціал стати одним із рушіїв післявоєнного економічного відновлення України. Унікальні кадри, інженерні школи, виробничі потужності — усе це може бути використано для експорту, створення міжнародних партнерств і формування нової економічної моделі та технологічної незалежності.

Варто зауважити, що необхідність надання державної підтримки гналузі літакобудування не виникла вчора і вона не нова. У 2016 році з метою підтримки авіаційних підприємств парламент ухвалив закон, відповідно до якого компанії, що займаються літакобудуванням отримали низку пільг та преференцій. Йшлося зокрема про звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ. Вони також були звільнені від оподаткування прибутку, сплати земельного податку.

Тобто кошти, які підприємства заробляли, вони могли інвестувати у науково-дослідну роботу, контрукторську роботу, на створення та покращення виробництва, збільшення його обсягів та впровадження новітніх технологій.

Однак, ці пільги, за законом, діяли до 1 січня 2025 року. Тому з початку року галузь змушена радше виживати, аніж розвиватися.

Важливим кроком підтримки літакобудування може стати розповсюдження концепції Defence City — масштабної державної ініціативи підтримки виробників ОПК на підприємства літакобудування Авіаційні заводи не менше, ніж виробники озброєння, беруть участь у посиленні обороноздатності держави — і мають отримати доступ до тих самих можливостей, що й інші стратегічні підприємства.

До того ж Defence City передбачає аналогічні пільги та преференції які раніше діяли для авіаційних підприємств і можа стати логічним і швидким продовженням підтримки держави.

Можливості Defence City

У п’ятницю Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути проєкти законів, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів України і входять до пакету Defence City. Йдеться про впровадження спеціального правового режиму — масштабної ініціативи, спрямованої на системну державну підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу.

За словами члена Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексія Леонова, наразі Україна має потенціал виробництва зброї власними силами на понад 30 млрд доларів.

Поки ми реалізуємо його тільки на 9 млрд доларів. Нам не вистачає фінансування, а також треба ще створити умови, які нададуть можливість підтримувати виробництво на території України нашим партнерам. Україна розвиватиме ОПК за "данською моделлю", коли партнери закупають на потреби ЗСУ зброю та боєприпаси в українських виробників - розповів нардеп.

Загалом до пакету входять чотири законопроєкти, які передбачають зміни до Податкового, Митного, Бюджетного та Кримінального Кодексів. Серед них зокрема створення переліку підприємств-резидентів Defence City. Підприємства-резиденти матимуть податкові пільги до 1 січня 2036 року.

Йдеться про:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування,

скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість,

спрощення митного оформлення та експортного контролю,

інформаційний та кримінально-процесуальний захист.

"Такий пакет підтримки дозволить нашим підприємствам розвиватися, масштабувати виробництва, розширювати співпрацю з партнерами і головне – давати більше зброї та обладнання для захисту України", - наголосив один з ініціаторів законодавчих змін, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що не так з критеріями відбору резидентів

Формуванням переліку резидентів Defence City займатиметься Міністерство оборони України за чітко визначеними критеріями. Серед них наприклад вимога, щоб 90% контрактів підприємства були зі сфери оборони. Але, як зазначають експерти, поточні критерії включення до цього переліку є занадто вузькими і не дозволять у майбутньому підприємствам літакобудівної галузі отримати відповідні пільги та преференції.

Зараз жодне з українських підприємств літакобудування, зокрема й гіганти, на кшталт "Мотор Січ", "Антонов", не підпадають під критерії Defence City. Причина полягає у тому, що вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації - зазначив у коментарі УНН голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко.

Голова Федерації роботодавців "Дефенс" Ігор Фомін у коментарі УНН також зазначив, що відповідно до запропонованих змін до переліку резидентів Defence City зможуть потрапити не всі компанії, що працюють в оборонному секторі. Він зазначив, що свої пропозиції до законопроєктів вже надали і Федерація роботодавців України "Дефенс", і Технологічна школа економічної науки, і Ліга оборонних підприємств, і Аерокосмічна асоціація, а також підприємства "Антонов", "Мотор Січ", Івченко-Прогрес, для того, щоб їх розглянули народні депутати і визначились.

Ми домовилися і галузеві профільні асоціації надали в Комітет свої пропозиції, щоб, наприклад, було не 90% від загального виробництва, а менше. Аерокосмічна галузь пропонувала 50%, хтось там запропонував 75%. Це все дискусійно і має бути визначено вже при розгляді (законопроєктів - ред.) Верховною Радою. Перше читання, а потім зауваження і друге читання - розповів Фомін.

Він додав, що ідея створення Defence City може стати першим кроком для того, щоб в подальшому галузь літакобудування робити пріоритетною.

В Аерокосмічній асоціації України підтвердили, що на їхню думку критерії, за якими компанії включатимуть до переліку Міноборони також потребують доопрацювання.

Ідея в цілому крута, ідея правильна, ідею ми однозначно підтримуємо. Вона полягає в тому, що Міністерство оборони складає перелік підприємств, які відповідають концепції Defence City. Але там дуже сильно жорсткі критерії, які сильно обмежують перелік потенційних учасників - розповів в ексклюзивному коментарі УНН голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко.

Він звернув увагу на серйозну прогалину, що може дискримінувати стратегічно важливу авіаційну галузь. Зараз жодне з українських підприємств літакобудування, зокрема й гіганти, на кшталт "Мотор Січ", "Антонов", не підпадають під критерії Defence City. Причина полягає у тому, що вони не є суто оборонними, адже виробляють також деталі для цивільної авіації.

Це нонсенс. У них є й оборонні замовлення, але по своїй суті ці підприємства займаються літакобудуванням. І тому не можуть користуватися преференціями, які закладені в законопроєкті - пояснив Мельниченко.

В Аерокосмічній асоціації додали, що Уряд Україні затвердив перелік суб’єктів літакобудування, і в асоціації переконані, що саме його, потрібно включити до концепції Defence City. Мельниченко зазначив, що для того, аби потрапити до урядового списку, компанії проходять жорстку перевірку.

Експерти пропонують у законопроєктах прямо прописати, що пільги та преференції Defence City повинні розповсюджуватися на підприємства ОПК, що увійдуть до переліку МОУ, а також мають поширюватися на перелік субʼєктів літакобудування, який затверджує Уряд.

Це, зокрема, дозволить врятувати стратегічну авіаційну галузь від занепаду, підприємства якої також працюють на перемогу України у війні, розвʼязаній росією і виконують державні оборонні замовлення.

Тож в цілому ініціатива Defence City — надзвичайно важлива і своєчасна. Вона здатна перетворити оборонну промисловість України на повноцінний драйвер економіки і стимулювати до забезпечення армії озброєнням критично необхідним в умовах повномасштабного вторгнення росії. Проте для її повноцінної реалізації потрібне виважене доопрацювання, щоб у поспіху не виявилося так, що про когось забули або чогось не врахували. Особливо якщо йдеться про стратегічно важливі галузі для розвитку нашої держави.

Україна не може дозволити собі втратити жодну частину свого оборонно-промислового потенціалу, а особливо у повітрі.

Нагадаємо

Українські авіабудівники закликали владу зберегти податкові пільги для стратегічної галузі. Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев під час зустрічі з ними запропонував вивчити законопроєкти Defense City і підготувати свої пропозиції.