Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City

Авиационная отрасль Украины, сохранившая уникальные компетенции и критические технологии, рискует остаться за рамками одной из самых масштабных инициатив поддержки оборонной промышленности — Defence City. Все из-за чрезмерно жестких критериев включения предприятий-резидентов в перечень, которые могут воспользоваться налоговыми и таможенными преференциями. Из-за того, что компании производят детали не только для военной, но и для гражданской авиации, они не смогут преодолеть предложенный в законопроектах барьер в 90% оборонных контрактов, пишет УНН.

Самолетостроительная отрасль — одна из ключевых стратегических отраслей для Украины, которая не только формирует технологическую состоятельность государства, но и непосредственно обеспечивает его обороноспособность в условиях полномасштабного вторжения России. Ведь предприятия производят критически важные комплектующие для воздушных судов, которые служат как в военных подразделениях, так и в гражданском авиапарке. Сейчас это позволяет поддерживать воздушную составляющую национальной безопасности Украины.

Авиаотрасль в состоянии стагнации

В то же время авиационная отрасль оказалась в затруднительном положении: из-за закрытого неба ее экономическая активность существенно сократилась, спрос на гражданские самолеты упал, а государственное внимание сосредоточилось преимущественно на непосредственном производстве оружия. О самолетостроении сегодня вспоминают лишь в контексте оснащения вооружением вертолетов или ремонтов советских машин, но этого критически недостаточно для выживания и развития целой отрасли.

Авиационная промышленность имеет официально признанный статус критически важной для государства и способна обеспечить полный цикл разработки, производства, ремонта и обслуживания техники, в которой сегодня нуждаются Воздушные силы Украины. Но без государственной поддержки, в частности, налоговых преференций, упрощенного регулирования, повышения инвестиционной привлекательности, возможности будут безвозвратно утрачены.

Украина ранее уже потеряла свою космическую промышленность. И если не принять меры прямо сейчас, такое же может произойти с самолетостроением. Именно авиационная отрасль имеет потенциал стать одним из двигателей послевоенного экономического восстановления Украины. Уникальные кадры, инженерные школы, производственные мощности — все это может быть использовано для экспорта, создания международных партнерств и формирования новой экономической модели и технологической независимости.

Стоит отметить, что необходимость предоставления государственной поддержки отрасли самолетостроения не возникла вчера и она не нова. В 2016 году с целью поддержки авиационных предприятий парламент принял закон, согласно которому компании, занимающиеся самолетостроением, получили ряд льгот и преференций. Речь шла, в частности, об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС. Они также были освобождены от налогообложения прибыли, уплаты земельного налога.

То есть средства, которые предприятия зарабатывали, они могли инвестировать в научно-исследовательскую работу, конструкторскую работу, на создание и улучшение производства, увеличение его объемов и внедрение новейших технологий.

Однако эти льготы, по закону, действовали до 1 января 2025 года. Поэтому с начала года отрасль вынуждена скорее выживать, чем развиваться.

Важным шагом поддержки самолетостроения может стать распространение концепции Defence City — масштабной государственной инициативы поддержки производителей ОПК на предприятия самолетостроения. Авиационные заводы не меньше, чем производители вооружения, участвуют в усилении обороноспособности государства — и должны получить доступ к тем же возможностям, что и другие стратегические предприятия.

К тому же Defence City предусматривает аналогичные льготы и преференции, которые ранее действовали для авиационных предприятий и может стать логичным и быстрым продолжением поддержки государства.

Возможности Defence City

В пятницу Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проекты законов, предусматривающие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины и входящие в пакет Defence City. Речь идет о внедрении специального правового режима — масштабной инициативы, направленной на системную государственную поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексея Леонова, сейчас Украина имеет потенциал производства оружия собственными силами на более чем 30 млрд долларов.

Пока мы реализуем его только на 9 млрд долларов. Нам не хватает финансирования, а также надо еще создать условия, которые позволят поддерживать производство на территории Украины нашим партнерам. Украина будет развивать ОПК по "датской модели", когда партнеры закупают для нужд ВСУ оружие и боеприпасы у украинских производителей - рассказал нардеп.

Всего в пакет входят четыре законопроекта, которые предусматривают изменения в Налоговый, Таможенный, Бюджетный и Уголовный Кодексы. Среди них, в частности, создание перечня предприятий-резидентов Defence City. Предприятия-резиденты будут иметь налоговые льготы до 1 января 2036 года.

Речь идет о:

освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования,

отмене земельного, экологического налогов и налога на недвижимость,

упрощении таможенного оформления и экспортного контроля,

информационной и уголовно-процессуальной защите.

"Такой пакет поддержки позволит нашим предприятиям развиваться, масштабировать производства, расширять сотрудничество с партнерами и главное – давать больше оружия и оборудования для защиты Украины", - подчеркнул один из инициаторов законодательных изменений, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что не так с критериями отбора резидентов

Формированием перечня резидентов Defence City будет заниматься Министерство обороны Украины по четко определенным критериям. Среди них, например, требование, чтобы 90% контрактов предприятия были из сферы обороны. Но, как отмечают эксперты, текущие критерии включения в этот перечень слишком узки и не позволят в будущем предприятиям самолетостроительной отрасли получить соответствующие льготы и преференции.

Сейчас ни одно из украинских предприятий самолетостроения, в том числе и гиганты, вроде "Мотор Сич", "Антонов", не подпадают под критерии Defence City. Причина заключается в том, что они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами самолетостроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации - отметил в комментарии УНН глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

Глава Федерации работодателей "Дефенс" Игорь Фомин в комментарии УНН также отметил, что в соответствии с предложенными изменениями в перечень резидентов Defence City смогут попасть не все компании, работающие в оборонном секторе. Он отметил, что свои предложения к законопроектам уже предоставили и Федерация работодателей Украины "Дефенс", и Технологическая школа экономической науки, и Лига оборонных предприятий, и Аэрокосмическая ассоциация, а также предприятия "Антонов", "Мотор Сич", Ивченко-Прогресс, для того, чтобы их рассмотрели народные депутаты и определились.

Мы договорились, и отраслевые профильные ассоциации предоставили в Комитет свои предложения, чтобы, например, было не 90% от общего производства, а меньше. Аэрокосмическая отрасль предлагала 50%, кто-то там предложил 75%. Это все дискуссионно и должно быть определено уже при рассмотрении (законопроектов - ред.) Верховной Радой. Первое чтение, а затем замечания и второе чтение - рассказал Фомин.

Он добавил, что идея создания Defence City может стать первым шагом для того, чтобы в дальнейшем отрасль самолетостроения сделать приоритетной.

В Аэрокосмической ассоциации Украины подтвердили, что, по их мнению, критерии, по которым компании будут включать в перечень Минобороны, также нуждаются в доработке.

Идея в целом крутая, идея правильная, идею мы однозначно поддерживаем. Она заключается в том, что Министерство обороны составляет перечень предприятий, которые соответствуют концепции Defence City. Но там очень сильно жесткие критерии, которые сильно ограничивают перечень потенциальных участников - рассказал в эксклюзивном комментарии УНН глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

Он обратил внимание на серьезный пробел, который может дискриминировать стратегически важную авиационную отрасль. Сейчас ни одно из украинских предприятий самолетостроения, в том числе и гиганты, вроде "Мотор Сич", "Антонов", не подпадают под критерии Defence City. Причина заключается в том, что они не являются сугубо оборонными, ведь производят также детали для гражданской авиации.

Это нонсенс. У них есть и оборонные заказы, но по своей сути эти предприятия занимаются самолетостроением. И поэтому не могут пользоваться преференциями, которые заложены в законопроекте - пояснил Мельниченко.

В Аэрокосмической ассоциации добавили, что Правительство Украины утвердило перечень субъектов самолетостроения, и в ассоциации убеждены, что именно его нужно включить в концепцию Defence City. Мельниченко отметил, что для того, чтобы попасть в правительственный список, компании проходят жесткую проверку.

Эксперты предлагают в законопроектах прямо прописать, что льготы и преференции Defence City должны распространяться на предприятия ОПК, которые войдут в перечень МОУ, а также должны распространяться на перечень субъектов самолетостроения, который утверждает Правительство.

Это, в частности, позволит спасти стратегическую авиационную отрасль от упадка, предприятия которой также работают на победу Украины в войне, развязанной Россией, и выполняют государственные оборонные заказы.

Поэтому в целом инициатива Defence City — чрезвычайно важная и своевременная. Она способна превратить оборонную промышленность Украины в полноценный драйвер экономики и стимулировать обеспечение армии вооружением, критически необходимым в условиях полномасштабного вторжения России. Однако для ее полноценной реализации требуется взвешенная доработка, чтобы в спешке не оказалось так, что о ком-то забыли или чего-то не учли. Особенно если речь идет о стратегически важных отраслях для развития нашего государства.

Украина не может позволить себе потерять ни одну часть своего оборонно-промышленного потенциала, а особенно в воздухе.

Напомним

Украинские авиастроители призвали власти сохранить налоговые льготы для стратегической отрасли. Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев во время встречи с ними предложил изучить законопроекты Defense City и подготовить свои предложения.