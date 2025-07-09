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Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом

Київ • УНН

 • 13335 перегляди

В Україні зареєстровано пакет законопроєктів для створення Defence City, що надасть податкові та митні пільги оборонним виробникам. Ініціатива має на меті збільшити обсяги виробництва, але критерії відбору можуть виключити деякі підприємства, зокрема авіабудівні.

Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом

Україна готується до амбітного ривка у сфері оборонної промисловості. У парламенті зареєстровано і активно обговорюється пакет законопроєктів, який має створити спеціальний правовий режим Defence City для підтримки українських оборонних виробників. УНН розбирався, чи всі зможуть отримати преференції і на яку саме підтримку варто розраховувати.

Чотири законопроєкти, спільно розроблені Міністерством оборони та народними депутатами, передбачають створення реєстру резидентів Defence City, що вестиме саме МОУ. Їхня основна мета - надати підприємствам зі сфери ОПК податкові та митні пільги, підтримати експорт та надати додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу. Саме через останній пункт законодавча ініціатива потрапила під хвилю критики від антикорупційних активістів.

Цей пакет — спроба дати "друге дихання" українському оборонно-промисловому комплексу. За оцінками авторів ініціативи, завдяки цьому обсяги виробництва можуть зрости у понад 3 рази.

Попри масштабність ідеї, у нинішньому вигляді зареєстровані законопроєкти створюють достатньо жорсткі критерії відбору для підприємств до списку резидентів Defence City. Зокрема, акцент робиться на "виключну" орієнтацію на оборонні потреби.

У чинному вигляді законопроєкти можуть, наприклад, повністю оминути сферу літакобудування. Адже навіть такі гіганти, як ДП "Антонов" чи "Мотор Січ" не зможуть отримати статус резидента, бо історично працюють і в оборонному, і в цивільному сегменті. Формально вони не відповідають критерію "90% військового виробництва", хоча й мають державні контракти і поставляють техніку. 

Таким чином, хоча ідея Defence City знаходить широку підтримку, експертне середовище закликає не поспішати з голосуванням і доопрацювати окремі положення. Це, без перебільшення, один із найважливіших стратегічних кроків за останній рік. Але саме тому він має бути точним і виваженим. Інакше є ризик, що Україна збудує нову систему підтримки оборонки — але виключить із неї одну з найскладніших і найважливіших галузей літакобудування.

Голова ФРУ "Дефенс" роз'яснив законопроєкт про правовий режим Defense City09.07.25, 17:08 • 734 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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