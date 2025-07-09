Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом

Украина готовится к амбициозному рывку в сфере оборонной промышленности. В парламенте зарегистрирован и активно обсуждается пакет законопроектов, который должен создать специальный правовой режим Defence City для поддержки украинских оборонных производителей. УНН разбирался, все ли смогут получить преференции и на какую именно поддержку стоит рассчитывать.

Четыре законопроекта, совместно разработанные Министерством обороны и народными депутатами, предусматривают создание реестра резидентов Defence City, который будет вести именно МОУ. Их основная цель - предоставить предприятиям из сферы ОПК налоговые и таможенные льготы, поддержать экспорт и предоставить дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса. Именно из-за последнего пункта законодательная инициатива попала под волну критики от антикоррупционных активистов.

Этот пакет — попытка дать "второе дыхание" украинскому оборонно-промышленному комплексу. По оценкам авторов инициативы, благодаря этому объемы производства могут вырасти более чем в 3 раза.

Несмотря на масштабность идеи, в нынешнем виде зарегистрированные законопроекты создают достаточно жесткие критерии отбора для предприятий в список резидентов Defence City. В частности, акцент делается на "исключительную" ориентацию на оборонные нужды.

В действующем виде законопроекты могут, например, полностью обойти сферу самолетостроения. Ведь даже такие гиганты, как ГП "Антонов" или "Мотор Сич" не смогут получить статус резидента, потому что исторически работают и в оборонном, и в гражданском сегменте. Формально они не соответствуют критерию "90% военного производства", хотя и имеют государственные контракты и поставляют технику.

Таким образом, хотя идея Defence City находит широкую поддержку, экспертное сообщество призывает не спешить с голосованием и доработать отдельные положения. Это, без преувеличения, один из важнейших стратегических шагов за последний год. Но именно поэтому он должен быть точным и взвешенным. Иначе есть риск, что Украина построит новую систему поддержки оборонки — но исключит из нее одну из самых сложных и важных отраслей самолетостроения.

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