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Глава ФРУ "Дефенс" разъяснил законопроект о правовом режиме Defense City

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Игорь Фоменко опроверг обвинения в отношении законопроекта №13423 о правовом режиме Defense City, подчеркнув, что он не предусматривает полной амнистии и учитывает оговорки общественности. Документ не касается госслужащих и не ослабляет контроль за предприятиями, а расследования злоупотреблений остаются возможными.

Глава ФРУ "Дефенс" разъяснил законопроект о правовом режиме Defense City

Глава Федерации работодателей "Дефенс" Игорь Фоменко опроверг обвинения относительно законопроекта №13423 о правовом режиме Defense City. По его словам, публичные комментарии общественных активистов относительно документа свидетельствуют о свободном толковании его положений и непонимании специфики оборонной индустрии. Об этом говорится в колонке Фоменко для военного портала Defense Express, передает УНН.

Фоменко назвал предвзятым утверждение, что предлагается полная амнистия за преступления тем, кто связан с оборонным заказом.

"Проект №13423 не предлагает "полной амнистии", потому что факта совершения преступления должностным лицом резидента Defence City недостаточно для освобождения от ответственности. Вместо этого, предусмотрен трехступенчатый тест (новая ст. 43-2 УКУ), который должен быть достигнут одновременно, чтобы деяние не считалось уголовно противоправным. Вот эти условия: деяние направлено на надлежащее выполнение государственного контракта по оборонным закупкам; деяние было необходимым для достижения значимой общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности; деяние не создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы", - указал он.

По его словам, только в случае, когда эти три условия выполнены одновременно, деяние не будет считаться уголовно противоправным. Этот предохранитель будет отсекать случаи, связанные с поставкой некачественных товаров, коррупционными преступлениями, завышением цен и т.д.

Фоменко также подчеркнул, что проект учитывает все предостережения общественности.

Кроме того, он назвал неправдивым утверждение о том, что служащие Минобороны будут избегать ответственности за схемы в поставках оружия с помощью нового правового режима. По словам Фоменко, в документе нет упоминаний о госслужащих. Следовательно, они ни при каких условиях не будут избегать ответственности за коррупцию.

По его словам, также не соответствует действительности утверждение об амнистии всех правонарушений при условии включения предприятия в Перечень МОУ.

"Факт включения предприятия в Перечень не является основанием для амнистии. Любое деяние, в том числе совершенное до включения в Перечень, должно соответствовать упомянутому выше трехступенчатому тесту. Оно должно быть направлено на надлежащее выполнение оборонного контракта, быть необходимым для укрепления обороноспособности и не создавать угроз. Это сделано сознательно, чтобы кейсы о "яйцах по 17" расследовались по обычной процедуре", – указал Фоменко.

Глава объединения ФРУ также назвал дезинформацией тезис о том, что НАБУ и САП не смогут расследовать злоупотребления в оборонной сфере. Он указал, что ни одно положение документа не предусматривает остановку уголовного производства. Единственное изменение заключается в том, что отдельные процессуальные действия (задержание, избрание меры пресечения, арест имущества, обыск и т.д.) будут требовать согласования Генпрокурора. В то же время Фоменко заявил, что к "абсолютной концентрации" полномочий в руках Генпрокурора предложенные изменения не приведут.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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