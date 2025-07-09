Голова ФРУ "Дефенс" роз'яснив законопроєкт про правовий режим Defense City

Голова Федерації роботодавців "Дефенс" Ігор Фоменко спростував закиди щодо законопроєкту №13423 про правовий режим Defense City. За його словами, публічні коментарі громадських активістів щодо документу свідчать про вільне трактування його положень і нерозуміння специфіки оборонної індустрії. Про це йдеться в колонці Фоменка для військового порталу Defense Express, передає УНН.

Фоменко назвав упередженим твердження, що пропонується повна амністія за злочини тим, хто пов'язаний з оборонним замовленням.

"Проєкт №13423 не пропонує "повної амністії", бо факту вчинення злочину службовою особою резидента Defence City недостатньо для звільнення від відповідальності. Натомість, передбачено триступеневий тест (нова ст. 43-2 ККУ), який має бути досягнутий одночасно, аби діяння не вважалося кримінально протиправним. Ось ці умови: діяння спрямоване на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель; діяння було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов'язаної з укріпленням обороноздатності; діяння не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи", - вказав він.

За його словами, лише у випадку, коли ці три умови виконані одночасно, діяння не вважатиметься кримінально протиправним. Цей запобіжник відсікатиме випадки, пов’язані з постачанням неякісних товарів, корупційними злочинами, завищенням цін тощо.

Фоменко також наголосив, що проєкт враховує усі застереження громадськості.

Крім того, він назвав неправдивим твердженням про те, що службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї за допомогою нового правового режиму. За словами Фоменко, у документі немає згадок про держслужбовців. Відтак вони за жодних умов не уникатимуть відповідальності за корупцію.

За його словами, також не відповідає дійсності твердження про амністію усіх правопорушень за умови включення підприємства Переліку МОУ.

"Факт включення підприємства до Переліку не є підставою для амністії. Будь-яке діяння, зокрема вчинене до включення до Переліку, має відповідати згаданому вище триступеневому тесту. Воно має бути спрямоване на належне виконання оборонного контракту, бути необхідним для укріплення обороноздатності та не створювати загроз. Це зроблено свідомо, аби кейси про "яйця по 17" розслідувалися за звичайною процедурою", – вказав Фоменко.

Голова об’єднання ФРУ також назвав дезінформацією тезу про те, що НАБУ та САП не зможуть розслідувати зловживання в оборонній сфері. Він вказав, що жодне положення документу не передбачає зупинку кримінального провадження. Єдина зміна полягає в тому, що окремі процесуальні дії (затримання, обрання запобіжного заходу, арешт майна, обшук тощо) вимагатимуть погодження Генпрокурора. Водночас Фоменко заявив, що до "абсолютної концентрації" повноважень у руках Генпрокурора запропоновані зміни не призведуть.