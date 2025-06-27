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Пільги, які тримають галузь у повітрі: у Харкові говорили про майбутнє літакобудування

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Українські авіабудівники в Харкові закликали владу зберегти податкові пільги для стратегічної галузі. Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев запропонував вивчити законопроєкт Defense City.

Пільги, які тримають галузь у повітрі: у Харкові говорили про майбутнє літакобудування

Українські авіабудівники у Харкові закликали владу зберегти податкові пільги та інші стимули для галузі, яка має стратегічне значення в умовах війни. Під час зустрічі з головою фінансового комітету ВРУ Данилом Гетманцевим та міською владою вони обговорили подальшу державну підтримку та підготовку пропозицій до законопроєкту Defense City, пише УНН.

Деталі

Авіація сьогодні має вирішальне значення для України – як на полі бою, так і для відновлення промислового потенціалу. Ми маємо висококваліфікованих інженерів, унікальні наукові школи та потужні підприємства з багаторічним досвідом. За умови належної державної підтримки галузь здатна не лише забезпечити потреби оборони, а й зміцнити експорт, створити робочі місця та стати драйвером технологічного прориву.

Голова Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов підкреслив, що авіаційна та аерокосмічна галузі є ключовими для технологічного розвитку, а в нинішніх умовах особливо важливо зберегти пільги, які дозволяють зберігати досягнення й рухатися вперед навіть у складний час.

За ці 15 років було створено низку двигунів, які будуть ще 50 років продаватися і приносити користь не тільки працівникам, але й державі у вигляді податків. Галузь має мультиплікаційний ефект – одне робоче місце в авіабудуванні створює від 9 до 12 робочих місць у суміжних галузях

- зазначив Віктор Попов.

Експерти обговорили також той факт, що без державної підтримки українська авіаційна галузь не зможе конкурувати на міжнародному ринку та забезпечувати інвестиції у власний розвиток.

Є ситуація, викликана потребами сектору оборони в умовах військового стану. Ми виконуємо об'ємні замовлення у співпраці з підприємствами для ЗСУ та інших силових структур. Підприємства стикаються з постійними обстрілами і мають майже щодня відновлювати свою роботу. Паралельно стає питання релокації. Продукцію для сил оборони необхідно постійно модернізувати, потрібні кошти на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

- пояснив голова юридичної служби ДП «Антонов» Генріх Ющишен.

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Загалом представники галузі закликали владу продовжити дію закону, що з 2010 року забезпечував податкові пільги для авіабудівних підприємств. Серед ключових преференцій – звільнення від податку на прибуток (за умови інвестування в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи), ПДВ та мит на імпорт обладнання, а також пільги для міжнародної кооперації та оборонного виробництва. За словами учасників, ці умови дозволили створити конкурентоспроможні продукти, зберегти робочі місця й експортний потенціал навіть під час війни.

У відповідь мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що авіаційна галузь має стратегічне значення для міста. За його словами, саме в Харкові був випущений перший літак, тут працює понад десять підприємств авіаційної та космічної сфери, а місцева авіапромисловість є однією з найбільших платників податків у регіоні.

Своєю чергою, голова фінансового комітету Данило Гетманцев запропонував підприємствам літакобудівної галузі уважно вивчити новий законопроєкт Defense City та надати свої пропозиції щодо внесення змін, які б враховували особливості авіаційного сектору.

Довгострокове державне замовлення – це найпотужніший стимул для розвитку промисловості. Сьогодні ми зареєстрували законопроєкт Defense City. Усі підприємства, що входять до цієї системи, підпадають під спеціальний режим, який включає пільги щодо ПДВ на комплектуючі, податку на прибуток, екологічних вимог та інші преференції для посилення експортного потенціалу

- зазначив Данило Гетманцев.

У підсумку сторони домовилися, що представники галузі впродовж тижня підготують і передадуть свої пропозиції до законопроєкту Defense City. Перше читання документа заплановане на 17 липня, друге – на кінець серпня 2025 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що авіаційна галузь України в умовах повномасштабної війни опинилася під загрозою системної кризи. Через зношеність техніки, втрату податкових пільг і складності з імпортом запчастин з-за кордону, одним із головних викликів стала потреба в імпортозаміщенні радянських комплектуючих. Експерти наголошували, що без підтримки держави, модернізації виробництва та налагодження юридично прозорих процедур галузь не зможе забезпечити ані бойову готовність, ані стратегічну стійкість у довгостроковій перспективі. Зокрема, командувач Армійської авіації ЗСУ Павло Бардаков заявив, що значна частина авіапарку України досі базується на радянській техніці, до якої запчастини більше не виробляються, а це ставить під загрозу виконання бойових завдань, включно з медичною евакуацією та підтримкою передової.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Гетманцев Данило Олександрович
Ігор Терехов
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Україна
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