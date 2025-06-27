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Financial Times
Хранитель

Льготы, которые держат отрасль в воздухе: в Харькове говорили о будущем самолетостроения

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Украинские авиастроители в Харькове призвали власти сохранить налоговые льготы для стратегической отрасли. Председатель финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев предложил изучить законопроект Defense City.

Льготы, которые держат отрасль в воздухе: в Харькове говорили о будущем самолетостроения

Украинские авиастроители в Харькове призвали власти сохранить налоговые льготы и другие стимулы для отрасли, имеющей стратегическое значение в условиях войны. Во время встречи с главой финансового комитета ВРУ Даниилом Гетманцевым и городскими властями они обсудили дальнейшую государственную поддержку и подготовку предложений к законопроекту Defense City, пишет УНН.

Детали

Авиация сегодня имеет решающее значение для Украины – как на поле боя, так и для восстановления промышленного потенциала. У нас есть высококвалифицированные инженеры, уникальные научные школы и мощные предприятия с многолетним опытом. При должной государственной поддержке отрасль способна не только обеспечить потребности обороны, но и укрепить экспорт, создать рабочие места и стать драйвером технологического прорыва.

Глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов подчеркнул, что авиационная и аэрокосмическая отрасли являются ключевыми для технологического развития, а в нынешних условиях особенно важно сохранить льготы, которые позволяют сохранять достижения и двигаться вперед даже в сложное время.

За эти 15 лет был создан ряд двигателей, которые будут еще 50 лет продаваться и приносить пользу не только работникам, но и государству в виде налогов. Отрасль обладает мультипликационным эффектом – одно рабочее место в авиастроении создает от 9 до 12 рабочих мест в смежных отраслях

- отметил Виктор Попов.

Эксперты обсудили также тот факт, что без государственной поддержки украинская авиационная отрасль не сможет конкурировать на международном рынке и обеспечивать инвестиции в собственное развитие.

Есть ситуация, вызванная потребностями сектора обороны в условиях военного положения. Мы выполняем объемные заказы в сотрудничестве с предприятиями для ВСУ и других силовых структур. Предприятия сталкиваются с постоянными обстрелами и должны почти ежедневно возобновлять свою работу. Параллельно становится вопрос релокации. Продукцию для сил обороны необходимо постоянно модернизировать, нужны средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

- пояснил глава юридической службы ГП «Антонов» Генрих Ющишин.

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В целом представители отрасли призвали власти продлить действие закона, который с 2010 года обеспечивал налоговые льготы для авиастроительных предприятий. Среди ключевых преференций – освобождение от налога на прибыль (при условии инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), НДС и пошлин на импорт оборудования, а также льготы для международной кооперации и оборонного производства. По словам участников, эти условия позволили создать конкурентоспособные продукты, сохранить рабочие места и экспортный потенциал даже во время войны.

В ответ мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для города. По его словам, именно в Харькове был выпущен первый самолет, здесь работает более десяти предприятий авиационной и космической сферы, а местная авиапромышленность является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

В свою очередь, глава финансового комитета Даниил Гетманцев предложил предприятиям самолётостроительной отрасли внимательно изучить новый законопроект Defense City и предоставить свои предложения по внесению изменений, которые бы учитывали особенности авиационного сектора.

Долгосрочный государственный заказ – это мощнейший стимул для развития промышленности. Сегодня мы зарегистрировали законопроект Defense City. Все предприятия, входящие в эту систему, подпадают под специальный режим, который включает льготы по НДС на комплектующие, налогу на прибыль, экологическим требованиям и другие преференции для усиления экспортного потенциала

- отметил Даниил Гетманцев.

В итоге стороны договорились, что представители отрасли в течение недели подготовят и передадут свои предложения к законопроекту Defense City. Первое чтение документа запланировано на 17 июля, второе – на конец августа 2025 года.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что авиационная отрасль Украины в условиях полномасштабной войны оказалась под угрозой системного кризиса. Из-за изношенности техники, потери налоговых льгот и сложностей с импортом запчастей из-за рубежа, одним из главных вызовов стала потребность в импортозамещении советских комплектующих. Эксперты подчеркивали, что без поддержки государства, модернизации производства и налаживания юридически прозрачных процедур отрасль не сможет обеспечить ни боевую готовность, ни стратегическую устойчивость в долгосрочной перспективе. В частности, командующий Армейской авиации ВСУ Павел Бардаков заявил, что значительная часть авиапарка Украины до сих пор базируется на советской технике, к которой запчасти больше не производятся, а это ставит под угрозу выполнение боевых задач, включая медицинскую эвакуацию и поддержку передовой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Данило Гетманцев
Игорь Терехов
Верховная Рада
Украина
Харьков
Tesla
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