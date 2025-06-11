Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

В условиях полномасштабной войны Украина ежедневно сталкивается с вызовами в обслуживании и ремонте военной техники. Часть машин – советского образца, другая – современная, полученная от партнеров. Все они нуждаются в надежных запчастях, большинство из которых либо изготавливаются за рубежом, либо давно сняты с производства. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Кульчицкий в эксклюзивном комментарии для УНН. Несмотря на технологические, логистические и бюрократические барьеры, критически важным для сохранения боеспособности армии остается также процесс импортозамещения, ведь от исправной техники зависят жизнь и успех боевых задач.

Детали

Процесс импортозамещения предусматривает замену иностранных или недоступных комплектующих украинскими аналогами. В контексте военной и авиационной техники это касается как советских образцов, доставшихся в наследство, так и современной техники, полученной от партнеров или приобретенной за рубежом. Все эти машины нуждаются в регулярном обслуживании и запчастях, большинство из которых производят иностранные поставщики. Что касается советских образцов – комплектующие ищут на складах по миру, где это возможно. В условиях войны это создает риски для боеспособности из-за изношенности техники, ограниченного доступа к комплектующим и зависимости от импорта.

То, что нам досталось в наследство – МИГ-27, МИГ-29 и другая техника – все это работает на советских образцах (…) То, что поставляют сейчас партнеры – уже современная техника, которая эксплуатируется и поддерживается благодаря определенным договоренностям. Если говорить о танках – своих у нас уже почти не осталось. Т-64 – советского образца, а все остальные мы получили в качестве помощи или приобрели – они полностью иностранные. Конечно вся техника нуждается в запчастях и обслуживании, которые производят те же страны – поляки, словенцы, сербы и т.д. - объясняет военный эксперт Андрей Кульчицкий.

Непосредственно процесс импортозамещения сложен по нескольким причинам. Во-первых, много технической документации по которой производились детали и агрегаты не было в наличии уже украинских предприятий, которые сейчас осуществляют обслуживание и ремонт техники и воздушных судов. Во-вторых, создание аналогов тех деталей, которые сейчас исчерпываются, требует высокоточных технологий, оборудования и квалифицированных инженеров. В-третьих, даже если деталь удалось изготовить, она должна пройти полный цикл испытаний, сертификацию и согласование со стороны соответствующих государственных структур, прежде чем ее можно будет использовать в боевой технике. В результате – от идеи до практического применения иногда проходят годы. Тем временем техника нуждается в ремонте уже сейчас, поэтому Украина параллельно ищет остатки советских деталей на складах в странах Европы. По словам эксперта, процесс закупки запчастей преимущественно выходит за пределы Украины и мог осуществляться еще до начала российской агрессии. Сейчас получить эти ресурсы стало значительно сложнее.

По качеству и количеству комплектующих, которые были в странах Варшавского договора по той технике, уже многое выкуплено и там остатки… Не в таких объемах имеется, как было раньше. Но такое мнение верно, чтобы выкупать и использовать (…) Основными поставщиками были Чехия, Словакия, Польша и другие страны Африки и Азии, куда поставлялась техника и вооружение - отметил Андрей Кульчицкий.

В условиях сегодняшнего дня имеем два основных варианта – либо продолжать искать старые оригинальные детали в странах ЕС, в частности среди бывших членов Варшавского договора, либо инвестировать в разработку отечественных аналогов. В то же время, как отмечает эксперт, частные производители не редко имеют значительно большую гибкость и способны быстро организовывать процесс ремонта или изготовления запчастей. Например, во время одного из исследовательских проектов по капитальному ремонту чехословацкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Ч) именно компания смогла оперативно наладить все работы. Основной вопрос – убедить представителей государственных учреждений в качестве и соответствии технических решений.

Подводя итог стоит отметить, что игнорировать соответствующие вопросы нельзя, потому что от него напрямую зависит наша обороноспособность. Речь идет не об абстрактных вещах, а об очень конкретных ситуациях: сможет ли военный взлететь на вертолете, чтобы эвакуировать раненых, будет ли исправна техника на передовой, выдержит ли самолет боевую нагрузку. Без надежных запчастей и своевременной замены мы рискуем остаться без возможности эффективно защищаться там, где это действительно критично.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что авиационная отрасль Украины в условиях полномасштабной войны оказалась под угрозой системного кризиса. Из-за изношенности техники, потери налоговых льгот и сложностей с импортом запчастей из-за рубежа, одним из главных вызовов стала потребность в импортозамещении советских комплектующих.

Так, участники круглого стола, организованного Аэрокосмической ассоциацией Украины, отмечали: без поддержки государства, модернизации производства и налаживания юридически прозрачных процедур отрасль не сможет обеспечить ни боевую готовность, ни стратегическую устойчивость в долгосрочной перспективе.

В частности, командующий Армейской авиации ВСУ Павел Бардаков заявил, что значительная часть авиапарка Украины до сих пор базируется на советской технике, к которой запчасти больше не производятся, а это ставит под угрозу выполнение боевых задач, включая медицинскую эвакуацию и поддержку передовой.