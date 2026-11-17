Станислав Асеев

Пятеро людей, противостоявших нацистам, коммунистам и российской армии в Украине, получат премию «Память нации» в Праге. В этом году лауреатами стали диссидент Милош Рейхрт и политическая заключённая Власта Чорна из Чехии, участник Второй мировой войны Даниэль Лехоцкий и активист Мирослав Легки из Словакии, а также жертва российских преступлений на оккупированной территории Украины Станислав Асеев, передаёт УНН со ссылкой на «Радио Прага».

«Я испытываю огромное восхищение, уважение и одновременно робость перед людьми, которые рисковали жизнью ради свободы во времена тоталитарных режимов и сегодня в Украине. Их достойные поступки заставляют нас задуматься, смогли бы и мы отстоять свою позицию. Эти люди заплатили за свою принципиальность и мужество тюремным заключением, допросами, пытками и длительными преследованиями. Это люди, перед которыми мы действительно можем склонить голову», — сказал Микулаш Кроупа, директор организации Post Bellum, присуждающей премию «Память нации».

Справка

Станислав Асеев — это украинский писатель, журналист, правозащитник, бывший военнослужащий и лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.



11 мая 2017 года был захвачен боевиками террористической группировки «ДНР» и более 2,5 года (до 29 декабря 2019 года) удерживался в тайной т/катовне «Изоляция» в Донецке. О своём опыте написал книги «В изоляции» и «Светлый путь: история одного концлагеря».