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Пока украинские спецслужбы проводят операции против России, разоблачают агентуру врага и защищают государственные интересы, внутри страны, похоже, обостряются конфликты между самими силовыми структурами. Сначала перестрелка СБУ и ГУР в Киеве, затем дело, в котором фигурирует генерал-майор СБУ Сергей Дука. УНН разбирался, чем внутренние конфликты угрожают обороноспособности Украины.

Столкновение спецслужб

В начале сентября в Киеве стал публичным конфликт между представителями СБУ и ГУР.

23 августа 2026 года, как позднее сообщил адвокат заместителя командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" (входит в состав спецподразделения Главного управления разведки Минобороны) Степана Каплунова, последнего насильно задержали неустановленные лица и увезли в неизвестном направлении.

В ночь на 2 сентября к дому, где проживал Каплунов в Киеве, прибыли сотрудники СБУ, как они сообщили, для проведения следственных действий по делу о предотвращении теракта. Они же привезли и самого Каплунова. Практически одновременно с ними на место прибыли и бойцы ГУР. Утром между представителями различных структур произошла стрельба. По данным СМИ и представителей ГУР/РДК, ранения получили трое сотрудников военной разведки. Каплунова впоследствии отпустили.

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По версии СБУ, Каплунов был задержан в рамках уголовного производства о предотвращении подготовленного ФСБ теракта против одного из лидеров российской оппозиции, находившегося в Украине (по версии медиа, речь идет об Ахмеде Закаеве — одном из основателей Чеченской Республики Ичкерия). Каплунов якобы имел контакты с ФСБ, что резко отрицали представители ГУР и РДК, заявив о давлении на него.

В конце концов в ситуацию вмешался даже президент Владимир Зеленский.

Дело с привкусом мести

В ноябре внимание общества вновь приковано к противостоянию между правоохранительными структурами — на этот раз из-за операции "Карфаген-2". НАБУ и САП 4 ноября заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает и называет действия НАБУ и САП политической местью за расследование в отношении сотрудников антикоррупционных органов.

Сергей Дука публично заявил о готовности дать показания и призвал проверить деятельность антикоррупционных органов.

По всем признакам в информационном пространстве Украины происходит хорошо спланированная и заранее срежиссированная информационно-политическая спецоперация. Ее целью является дискредитация высшего политического руководства Украины, ключевых государственных ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности и соблюдение конституционного строя в Украине. Я занимался противодействием российским спецслужбам и знаю, как они работают. Цель таких действий — подорвать доверие к государству и ослабить Украину во время войны и во время переговоров. К реализации этой вражеской спецоперации сознательно или в результате служебного несоответствия присоединились должностные лица из НАБУ и САП, заявил генерал СБУ.

Политолог Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию вокруг операции "Карфаген-2", обратил внимание на более широкий контекст противостояния между правоохранительными органами. По его мнению, общество должно получить ответы относительно обстоятельств и хронологии расследований, а их результаты должны оцениваться судом на основании доказательств.

"Вспомним, как развивались события последних полутора лет. В июле 2025 года СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора проводили масштабные обыски и задержания сотрудников НАБУ. Тогда антикоррупционные органы заявляли о давлении. В сентябре 2026 года тогдашний Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семёну Кривоносу. А теперь уже НАБУ и САП проводят обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности у тех, кого ранее связывали с операциями против антикоррупционных органов. Всё это очень напоминает затяжной конфликт между силовиками. И общество имеет право знать, связаны ли между собой эти события и не используются ли уголовные дела для давления одних правоохранительных органов на другие", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что во время войны Украина не может позволить себе бесконечное противостояние силовых структур, а правоохранители должны бороться с преступностью, а не друг с другом.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии УНН обратил внимание на то, что конфликты между спецслужбами и правоохранительными органами опасны для любого государства, но во время полномасштабной войны они непосредственно влияют на обороноспособность.

Есть две основные причины, почему такие противостояния опасны. Во-первых, они отвлекают внимание представителей спецслужб от их непосредственных задач. Вместо того чтобы сосредоточиться на противодействии российской агрессии, отдельные представители ведомств начинают тратить ресурсы и время на сведение личных или институциональных счетов, противостояние друг другу и борьбу с антикоррупционными органами. Фактически происходит изменение профиля их деятельности, которая перестаёт соответствовать национальным интересам Украины. Во-вторых, такие конфликты могут выбивать из работы людей, которые непосредственно даже не причастны к противостоянию, но оказываются втянутыми в него. В результате координация между структурами, в частности в вопросах противодействия российским агентурным сетям, может существенно ухудшаться или фактически сводиться к минимуму, объяснил эксперт.

Он добавил, что конкуренция между ведомствами сама по себе не является проблемой. Однако здоровая конкуренция не должна превращаться в открытое противостояние, когда вместо совместной работы возникают взаимные обвинения и конфликты. Когда ведомства начинают сводить счёты, страдает не только их репутация, но и выполнение общих задач.

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Отдельным риском внутренних конфликтов между силовыми структурами является доступ к чувствительной информации. Спецслужбы работают с источниками, агентурными сетями, каналами связи и информацией, разглашение которой может поставить под угрозу не только операции, но и жизни людей.

Когда в рамках расследования изымают телефоны, компьютеры или другие носители информации сотрудников спецслужб, возникает вопрос о том, кто и по каким процедурам получает доступ к этим данным и как отделяется информация, касающаяся конкретного производства, от материалов, используемых во время оперативной работы?

Игорь Рейтерович подчёркивает, что риск утечки чувствительной информации теоретически существует, а органы, получающие доступ к таким материалам, должны осознавать ответственность за их сохранность. Вместе с тем эксперт отмечает, что в настоящее время нет подтверждённых примеров того, что информация, полученная НАБУ в ходе расследований, попадала в открытый доступ.

"Если, например, происходит утечка информации об агентурных сетях или других чувствительных данных, необходимо задавать конкретные вопросы тем, кто изымал соответствующие материалы, в частности телефоны и другие носители информации. НАБУ, проводя такие следственные действия, должно чётко осознавать ответственность за сохранение полученной информации и недопущение её дальнейшего распространения. Если такая информация попадёт в открытый доступ, вопросы могут возникнуть и к НАБУ", – отметил он.

Россия использует внутренние конфликты для подрыва доверия

Противоречия между украинскими силовыми структурами и антикоррупционными органами — это не только внутренняя проблема государства. Они создают информационные возможности для врага, поскольку российские спецслужбы используют такие конфликты, чтобы усиливать недоверие к украинским институтам, распространять выгодные для себя версии и создавать впечатление, что украинская система безопасности работает против самой себя и даже населения.

Политолог Игорь Рейтерович обратил внимание, что Россия уже использует такие противоречия в своих информационно-психологических операциях (ИПсО).

"Мы увидели историю с так называемым "Мексиканцем", которая, на мой взгляд, имеет признаки российской специальной информационной операции. Важно, что россияне не обязательно создали этот конфликт, но они активно подключились к его информационному использованию и распространению соответствующих нарративов. Не исключено, что они могли быть причастны к этой истории еще на начальных этапах. Их тактика заключается в том, чтобы усиливать недоверие между украинскими структурами, создавать впечатление, что никому нельзя доверять, и углублять существующий раскол. Фактически мы сами предоставили россиянам инструменты, которыми они теперь могут пользоваться. И они, безусловно, будут продолжать это делать", — подчеркнул эксперт.

Для России не обязательно самостоятельно создавать такие противоречия. Достаточно подхватить уже существующие конфликты, распространять выгодные ей трактовки, усиливать недоверие между ведомствами и провоцировать общественную дискуссию вокруг взаимных обвинений. В такой ситуации информационное пространство становится еще одним инструментом воздействия на внутреннюю устойчивость Украины. Именно поэтому внутренние конфликты между силовыми структурами следует рассматривать не только как проблему управления или репутации отдельных ведомств, но и как угрозу национальной безопасности.