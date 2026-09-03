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В Раде заслушают представителей структур из-за стрельбы СБУ и ГУР в Киеве

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

Комитет Рады заслушает объяснения по поводу стрельбы в Киеве с участием СБУ и ГУР 2 сентября. Парламент ожидает отчёта.

В Раде заслушают представителей структур из-за стрельбы СБУ и ГУР в Киеве

Комитет Верховной Рады вызвал представителей профильных структур и заслушает объяснения по поводу стрельбы в Киеве с участием СБУ и ГУР Минобороны 2 сентября. По итогам ожидается отчет в парламенте. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания ВР 3 сентября, пишет УНН.

Уже на сегодня комитет вызвал, чтобы разобраться в этом вопросе. Я благодарю за быструю реакцию. (...) И прошу комитет предпринять необходимые действия для того, чтобы проинформировать парламент о результатах вашего заседания, вашего рассмотрения

- сказал Стефанчук.

Детали

Председатель ВР указал, что разделяет возмущение по поводу ситуации. 

Так спикер парламента отреагировал на выступление народного депутата Юлии Сирко, которая подняла вопрос стрельбы с участием СБУ и ГУР в Киеве.

"Это, я бы сказала, апофеоз правоохранительной системы, который должен быть рассмотрен в том числе Верховной Радой", - сказала Сирко.

Она указала, что по итогам такого рассмотрения рассчитывает на "выводы и рекомендации относительно этих людей".

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратили теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.  

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после сорванного теракта.

А впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.

По данным СБУ, были выявлены контакты заместителя командира Русского добровольческого корпуса Интернационального легиона ГУР МОУ со спецслужбами рф. Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину, заявили в СБУ.

Юлия Шрамко

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