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У Раді заслухають представників структур через стрілянину СБУ та ГУР у Києві

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Комітет Ради заслухає пояснення щодо стрілянини в Києві за участю СБУ та ГУР 2 вересня. Парламент очікує на звіт.

У Раді заслухають представників структур через стрілянину СБУ та ГУР у Києві

Комітет Верховної Ради викликав представників профільних структур і заслухає пояснення щодо стрілянини у Києві за участю СБУ та ГУР Міноборони 2 вересня. За підсумками очікується звіт у парламенті. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання ВР 3 вересня, пише УНН.

Уже на сьогодні комітет викликав для того, щоб розібратися з цього питання. Я дякую за швидку реакцію. (...) І прошу комітет вчинити необхідні дії для того, щоб поінформувати парламент про результати вашого зібрання, вашого розгляду

- сказав Стефанчук.

Деталі

Голова ВР вказав, що поділяє обурення з приводу ситуації. 

Так спікер парламенту відреагував на виступ народної депутатки Юлії Сірко, що порушила питання стрілянини за участю СБУ та ГУР у Києві.

"Це, я би сказала, апофеоз правоохоронної системи, який має бути розглянутий у тому числі Верховною Радою", - сказала Сірко.

Вона вказала, що за підсумками такого розгляду розраховує на "висновки та рекомендації щодо цих людей".

Що передувало

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.  

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

За даними СБУ, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну, заявили у СБУ.

Юлія Шрамко

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