"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в Києві

Служба безпеки України виступила з заявою щодо нещодавнього інциденту у Києві між співробітниками СБУ та ГУР МОУ - дану ситуацію назвали неприпустимою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За даними СБУ, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами рф.

Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну. В межах спілкування з представниками спецслужб рф цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією СБУ, затриманий визнав свою співпрацю з російськими спецслужбами. Але далі сталась сутичка між співробітниками СБУ і бійцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України зі стріляниною.

У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. Цього точно не мало статися - заявили в Службі безпеки України.

Контекст

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

Згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту Служби безпеки України після інциденту між СБУ і ГУР.