"Этого точно не должно было произойти" - СБУ об инциденте с ГУР в Киеве

Служба безопасности Украины выступила с заявлением по поводу недавнего инцидента в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ - данную ситуацию назвали недопустимой. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным СБУ, были выявлены контакты заместителя командира Русского добровольческого корпуса Интернационального легиона ГУР МОУ со спецслужбами рф.

Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину. В рамках общения с представителями спецслужб рф этот военнослужащий получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение - говорится в сообщении.

Также, по информации СБУ, задержанный признал свое сотрудничество с российскими спецслужбами. Но далее произошла стычка между сотрудниками СБУ и бойцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины со стрельбой.

В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла абсолютно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе. Этого точно не должно было произойти - заявили в Службе безопасности Украины.

Контекст

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратили теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, о исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

Позже в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Президент Владимир Зеленский освободил Олега Храмова от должности начальника департамента Службы безопасности Украины после инцидента между СБУ и ГУР.