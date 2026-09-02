Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ Олега Храмова

Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту Служби безпеки України. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, повідомляє УНН.

Деталі

"Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Додамо, що Олег Храмов обіймав цю посаду з 6 березня 2023 року.

Варто зазначити, що указ було оприлюднено після того, як Зеленський назвав "абсолютно ганебною" сутичку між СБУ та ГУР у Києві. Президент наказав провести внутрішні розслідування в обох спецслужбах та ухвалити кадрові рішення щодо учасників події.

При цьому офіційного підтвердження, що звільнення Храмова безпосередньо пов'язане із цим інцидентом, наразі немає.

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Контекст

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

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