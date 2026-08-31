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Зеленський звільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Олександр Камишін залишив посаду позаштатного радника Президента зі стратегічних питань. Він працював над розвитком ОПК і спільним виробництвом зброї.

Зеленський звільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань

Президент України Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків позаштатного радника Президента зі стратегічних питань. Відповідний указ №844/2026 оприлюднений на сайті глави держави, пише УНН.

Деталі

Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)

– йдеться в указі.

Камишін працював радником Президента зі стратегічних питань із вересня 2024 року. До цього він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, де одним із головних напрямів його роботи було масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ще раніше, у 2021-2023 роках, він керував "Укрзалізницею".

Чим Камишін займався у 2026 році

На посаді радника у 2026 році Камишін продовжував зосереджуватися передусім на розвитку української оборонної промисловості та її інтеграції з ОПК західних партнерів. Зокрема, він працював над залученням іноземних інвестицій в український оборонний сектор і розширенням спільного виробництва зброї з європейськими країнами.

У квітні Камишін заявляв про плани України створити до кінця 2026 року щонайменше 10 спільних оборонних виробничих майданчиків у Європі. Також він представляв Україну на міжнародних заходах, присвячених оборонній промисловості та безпеці.

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Героя України Білецькому26.08.26, 18:13 • 7168 переглядiв

Степан Гафтко

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Українська залізниця
Олександр Камишін
Європа
Володимир Зеленський
Україна