Зеленський звільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань
Київ • УНН
Олександр Камишін залишив посаду позаштатного радника Президента зі стратегічних питань. Він працював над розвитком ОПК і спільним виробництвом зброї.
Президент України Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків позаштатного радника Президента зі стратегічних питань. Відповідний указ №844/2026 оприлюднений на сайті глави держави, пише УНН.
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Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)
Камишін працював радником Президента зі стратегічних питань із вересня 2024 року. До цього він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, де одним із головних напрямів його роботи було масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ще раніше, у 2021-2023 роках, він керував "Укрзалізницею".
Чим Камишін займався у 2026 році
На посаді радника у 2026 році Камишін продовжував зосереджуватися передусім на розвитку української оборонної промисловості та її інтеграції з ОПК західних партнерів. Зокрема, він працював над залученням іноземних інвестицій в український оборонний сектор і розширенням спільного виробництва зброї з європейськими країнами.
У квітні Камишін заявляв про плани України створити до кінця 2026 року щонайменше 10 спільних оборонних виробничих майданчиків у Європі. Також він представляв Україну на міжнародних заходах, присвячених оборонній промисловості та безпеці.
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