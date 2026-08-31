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Зеленский уволил Камышина с должности советника Президента по стратегическим вопросам

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Александр Камышин оставил должность внештатного советника Президента по стратегическим вопросам. Он занимался развитием ОПК и совместным производством оружия.

Зеленский уволил Камышина с должности советника Президента по стратегическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей внештатного советника Президента по стратегическим вопросам. Соответствующий указ №844/2026 опубликован на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Освободить КАМЫШИНА Александра Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)

– говорится в указе.

Камышин работал советником Президента по стратегическим вопросам с сентября 2024 года. До этого он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, где одним из главных направлений его работы было масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Еще раньше, в 2021–2023 годах, он руководил "Укрзализныцей".

Чем Камышин занимался в 2026 году

На должности советника в 2026 году Камышин продолжал сосредотачиваться прежде всего на развитии украинской оборонной промышленности и ее интеграции с ОПК западных партнеров. В частности, он работал над привлечением иностранных инвестиций в украинский оборонный сектор и расширением совместного производства оружия с европейскими странами.

В апреле Камышин заявлял о планах Украины создать до конца 2026 года не менее 10 совместных оборонных производственных площадок в Европе. Также он представлял Украину на международных мероприятиях, посвященных оборонной промышленности и безопасности.

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Степан Гафтко

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