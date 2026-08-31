Зеленский уволил Камышина с должности советника Президента по стратегическим вопросам
Киев • УНН
Александр Камышин оставил должность внештатного советника Президента по стратегическим вопросам. Он занимался развитием ОПК и совместным производством оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей внештатного советника Президента по стратегическим вопросам. Соответствующий указ №844/2026 опубликован на сайте главы государства, пишет УНН.
Детали
Освободить КАМЫШИНА Александра Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)
Камышин работал советником Президента по стратегическим вопросам с сентября 2024 года. До этого он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, где одним из главных направлений его работы было масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Еще раньше, в 2021–2023 годах, он руководил "Укрзализныцей".
Чем Камышин занимался в 2026 году
На должности советника в 2026 году Камышин продолжал сосредотачиваться прежде всего на развитии украинской оборонной промышленности и ее интеграции с ОПК западных партнеров. В частности, он работал над привлечением иностранных инвестиций в украинский оборонный сектор и расширением совместного производства оружия с европейскими странами.
В апреле Камышин заявлял о планах Украины создать до конца 2026 года не менее 10 совместных оборонных производственных площадок в Европе. Также он представлял Украину на международных мероприятиях, посвященных оборонной промышленности и безопасности.
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