Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины Билецкому

$44.670.0352.090.07
ukenru
16:14 • 1424 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам
14:09 • 12538 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 55
13:41 • 12275 просмотра
Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине
12:49 • 10077 просмотра
Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel
11:45 • 25240 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
26 августа, 08:38 • 28683 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 42502 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:17 • 23398 просмотра
Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 34429 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
26 августа, 05:39 • 26268 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
45%
750мм
Популярные новости
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 31436 просмотра
Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования по всему миру26 августа, 07:38 • 7062 просмотра
Корректировал вражеские удары - СБУ разоблачила российского агента в подразделении ВСУ в Одесской области26 августа, 07:45 • 4302 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 13060 просмотра
Наводнение на границе Китая и Непала унесло жизни 31 человека, сотни пропали без вести13:43 • 4838 просмотра
публикации
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам16:14 • 1384 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 13105 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto11:45 • 25232 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 42497 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 34428 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Прокопенко
Джон Ратклифф
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Польша
Донецкая область
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 34678 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 33740 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 36086 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 72442 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 72635 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Сериал
Instagram
Facebook

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины Билецкому

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Президент вручил "Золотую Звезду" Андрею Билецкому и Эдуарду Колодию. Во время операции освобождено 745 км² и 26 сёл.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины Билецкому

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины Андрею Билецкому и Эдуарду Колодию, а также отметил воинов, участвующих в Александровской операции, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский встретился с военными, участвующими в Александровской операции, и наградил их государственными наградами.

Глава государства поздравил защитников с 35-летием восстановления независимости Украины и поблагодарил за оборону страны на одном из самых сложных направлений. Президент отметил результат на поле боя и защиту Запорожья и Запорожской области, где есть украинские корни, история и Сечь.

"Безусловно, враг всегда хочет вычеркнуть все это, потому что наша история длиннее, чем любая агрессия россии и любая история в москве. И, безусловно, за это нужно бороться. У нас, у вас, у всей страны есть большой шанс. Первый раз в полномасштабной войне за независимость нашего государства победить врага, который не страшен, потому что вы показываете не только свою мощь, но и человечность. Не только мозг, что очень важно, но и сердце. Это очень сильно отличает нашу армию, лицо Украины от "русских" агрессоров", – отметил Глава государства.

Зеленский отдельно призвал командиров беречь личный состав.

"Самое главное в нашей армии – это воин. Технологии очень важны, но технологии как раз для того, чтобы сохранить воина. Потому что воин – превыше всего, как и Украина", – сказал Президент.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" двум Героям Украины. Высшей государственной награды удостоены:

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий. В 2014 году создал добровольческий батальон "Азов", который в сентябре 2022 года был реорганизован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. В марте 2025 года бригада стала 3-м армейским корпусом. Андрей Билецкий внедряет технологические решения, в частности глобальную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК). По состоянию на конец августа полоса обороны в зоне ответственности армейского корпуса составляла до 171 километра – около 12% всей протяженности фронта. В целом воины корпуса ликвидировали почти 23 тысячи оккупантов и ранили еще более 16,5 тысячи, взяли в плен 362 россиянина, уничтожили более 126 тысяч дронов различного типа, более 220 средств РЭБ, 55 реактивных систем залпового огня, около 40 танков и более 310 артиллерийских систем.

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полковник Эдуард Колодий. С января по 10 августа этого года подразделения бригады под командованием полковника Колодия выполняли комплекс оборонительных, наступательных, штурмовых и поисково-ударных действий на Покровском, Мирноградском, Александровском и смежных направлениях. За это время они нанесли России более тысячи потерь личного состава, взяли в плен семерых российских оккупантов, уничтожили технику, средства связи, склады боеприпасов. Эдуард Колодий в сложных условиях интенсивных боевых действий обеспечил устойчивое руководство бригадой и своевременное введение резервов, что позволило сорвать ряд наступательных и контратакующих действий врага и удержать важные оборонительные рубежи.

Президент наградил 31 военнослужащего орденами Богдана Хмельницкого I–III степеней и "За мужество" I–III степеней, а также медалями "За военную службу Украине". Глава государства присвоил воинские звания бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерию Скреду и Алексею Халабуде.

В результате Александровской операции, которая продолжается с января этого года, удалось освободить 745 квадратных километров территории и вернуть под контроль Украины 26 сел Днепровской, Донецкой и Запорожской областей. Российские потери составляют не менее 9550 убитыми и еще более 6600 ранеными. Также удалось пополнить обменный фонд Украины.

Зеленский вместе с Драпатым прибыл на фронт, работают на Александровском направлении26.08.26, 15:41 • 2194 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Андрей Билецкий
Военное положение
Война в Украине
3-я штурмовая бригада
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье