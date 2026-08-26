Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Героя Украины Билецкому

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины Андрею Билецкому и Эдуарду Колодию, а также отметил воинов, участвующих в Александровской операции, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский встретился с военными, участвующими в Александровской операции, и наградил их государственными наградами.

Глава государства поздравил защитников с 35-летием восстановления независимости Украины и поблагодарил за оборону страны на одном из самых сложных направлений. Президент отметил результат на поле боя и защиту Запорожья и Запорожской области, где есть украинские корни, история и Сечь.

"Безусловно, враг всегда хочет вычеркнуть все это, потому что наша история длиннее, чем любая агрессия россии и любая история в москве. И, безусловно, за это нужно бороться. У нас, у вас, у всей страны есть большой шанс. Первый раз в полномасштабной войне за независимость нашего государства победить врага, который не страшен, потому что вы показываете не только свою мощь, но и человечность. Не только мозг, что очень важно, но и сердце. Это очень сильно отличает нашу армию, лицо Украины от "русских" агрессоров", – отметил Глава государства.

Зеленский отдельно призвал командиров беречь личный состав.

"Самое главное в нашей армии – это воин. Технологии очень важны, но технологии как раз для того, чтобы сохранить воина. Потому что воин – превыше всего, как и Украина", – сказал Президент.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" двум Героям Украины. Высшей государственной награды удостоены:

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий. В 2014 году создал добровольческий батальон "Азов", который в сентябре 2022 года был реорганизован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. В марте 2025 года бригада стала 3-м армейским корпусом. Андрей Билецкий внедряет технологические решения, в частности глобальную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК). По состоянию на конец августа полоса обороны в зоне ответственности армейского корпуса составляла до 171 километра – около 12% всей протяженности фронта. В целом воины корпуса ликвидировали почти 23 тысячи оккупантов и ранили еще более 16,5 тысячи, взяли в плен 362 россиянина, уничтожили более 126 тысяч дронов различного типа, более 220 средств РЭБ, 55 реактивных систем залпового огня, около 40 танков и более 310 артиллерийских систем.

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полковник Эдуард Колодий. С января по 10 августа этого года подразделения бригады под командованием полковника Колодия выполняли комплекс оборонительных, наступательных, штурмовых и поисково-ударных действий на Покровском, Мирноградском, Александровском и смежных направлениях. За это время они нанесли России более тысячи потерь личного состава, взяли в плен семерых российских оккупантов, уничтожили технику, средства связи, склады боеприпасов. Эдуард Колодий в сложных условиях интенсивных боевых действий обеспечил устойчивое руководство бригадой и своевременное введение резервов, что позволило сорвать ряд наступательных и контратакующих действий врага и удержать важные оборонительные рубежи.

Президент наградил 31 военнослужащего орденами Богдана Хмельницкого I–III степеней и "За мужество" I–III степеней, а также медалями "За военную службу Украине". Глава государства присвоил воинские звания бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерию Скреду и Алексею Халабуде.

В результате Александровской операции, которая продолжается с января этого года, удалось освободить 745 квадратных километров территории и вернуть под контроль Украины 26 сел Днепровской, Донецкой и Запорожской областей. Российские потери составляют не менее 9550 убитыми и еще более 6600 ранеными. Также удалось пополнить обменный фонд Украины.

Зеленский вместе с Драпатым прибыл на фронт, работают на Александровском направлении