Зеленский вместе с Драпатым прибыл на фронт, работают на Александровском направлении
Киев • УНН
Зеленский и Драпатый встретились с военнослужащими 80-й бригады на Александровском направлении. Президент обсудил потребности подразделения и вручил награды.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня работает на фронте вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым на Александровском направлении. Встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицийской бригады, передает УНН.
Детали
На командном пункте 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицийской бригады Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом встретился с военнослужащими, выполняющими задачи на Александровском направлении.
Временно исполняющий обязанности командира бригады Дмитрий Савон доложил о выполнении поставленных задач, проблемных вопросах и прогнозах.
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Президент пообщался с командирами по вопросам обеспечения разведывательными и ударными дронами, потребности в дальнобойной артиллерии и малых радиолокационных станциях (РЛС). Также обсудили использование дополнительного прямого финансирования бригад, усиление мотивации для возвращения из СЗЧ, подготовку и поощрение воинов. Отдельная тема – комплекс разведывательных, подготовительных и технических мероприятий для защиты пилотов на передовой.
Зеленский отметил, что каждый из вопросов, о которых сегодня шла речь, будет проработан с военнослужащими.
Глава государства поздравил воинов с Днем независимости Украины, поблагодарил за службу и наградил их государственными наградами.
"Именно вы даете нам возможность гордиться тем, что мы независимое государство, и иметь эту независимость. Тридцать пятая годовщина нашей независимости. Враг начал полномасштабную войну после 30-й годовщины, и вы с гордостью, стойко боретесь за нее почти пять лет. Большое спасибо вам, вашим побратимам, посестрам, всем спасибо. Берегите себя, берегите личный состав. Безусловно, это самое дорогое, что у нас есть, – люди. Это и есть наше государство", – отметил он.
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Президент наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" I–III степеней, а также медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".