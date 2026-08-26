Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку
Київ • УНН
Зеленський і Драпатий зустрілися з військовими 80-ї бригади на Олександрівському напрямку. Президент обговорив потреби підрозділу та вручив нагороди.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні працює на фронті разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямку. Зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, передає УНН.
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На пункті управління 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з військовими, які виконують завдання на Олександрівському напрямку.
Т. в. о. командира бригади Дмитро Савон доповів про виконання поставлених завдань, проблемні питання та прогнози.
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Президент поспілкувався з командирами про забезпечення розвідувальними й ударними дронами, потребу в далекобійній артилерії та малих радіолокаційних станціях (РЛС). Також обговорили використання додаткового прямого фінансування бригад, збільшення мотивації для повернення із СЗЧ, підготовку та заохочення воїнів. Окрема тема – комплекс розвідувальних, підготовчих і технічних заходів для захисту пілотів на передовій.
Зеленський зазначив, що кожне з питань, про які сьогодні йшлося, буде опрацьоване з військовими.
Глава держави привітав воїнів із Днем Незалежності України, подякував за службу та відзначив їх державними нагородами.
"Саме ви даєте можливість нам пишатися, що ми незалежна держава, і мати цю незалежність. Тридцятип’ятиріччя нашої незалежності. Ворог почав повномасштабну війну після 30-ї річниці, і ви з гордістю, стійко боретеся за неї майже п’ять років. Дуже дякую вам, вашим побратимам, посестрам, усім дякуємо. Бережіть себе, бережіть особовий склад. Безумовно, це найдорожче, що в нас є, – люди. Це і є наша держава", – зазначив він.
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Президент нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" І–ІІІ ступенів, а також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".