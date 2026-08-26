Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку

$44.670.0352.090.07
ukenru
11:45 • 10621 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
08:38 • 20686 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
07:30 • 32627 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:17 • 19560 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
07:05 • 26030 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
26 серпня, 05:39 • 24687 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
26 серпня, 04:52 • 28687 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
26 серпня, 04:28 • 23669 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 19398 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 13365 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
53%
752мм
Популярнi новини
Що святкують 26 серпня в Україні та світі26 серпня, 04:00 • 8546 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 27193 перегляди
Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у КиєвіPhoto26 серпня, 05:32 • 12144 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo26 серпня, 06:00 • 25761 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 20673 перегляди
Публікації
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto11:45 • 10603 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:30 • 32621 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 26024 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 20752 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo26 серпня, 06:00 • 25842 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 27254 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 30004 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 32624 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 69219 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 69426 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Фільм
Financial Times
The Washington Post

Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Зеленський і Драпатий зустрілися з військовими 80-ї бригади на Олександрівському напрямку. Президент обговорив потреби підрозділу та вручив нагороди.

Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні працює на фронті разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямку. Зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, передає УНН.

Деталі

На пункті управління 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з військовими, які виконують завдання на Олександрівському напрямку.

Т. в. о. командира бригади Дмитро Савон доповів про виконання поставлених завдань, проблемні питання та прогнози.

Ситуація на фронті жорстка, особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку - Зеленський31.07.26, 15:52 • 3144 перегляди

Президент поспілкувався з командирами про забезпечення розвідувальними й ударними дронами, потребу в далекобійній артилерії та малих радіолокаційних станціях (РЛС). Також обговорили використання додаткового прямого фінансування бригад, збільшення мотивації для повернення із СЗЧ, підготовку та заохочення воїнів. Окрема тема – комплекс розвідувальних, підготовчих і технічних заходів для захисту пілотів на передовій.

Зеленський зазначив, що кожне з питань, про які сьогодні йшлося, буде опрацьоване з військовими.

Глава держави привітав воїнів із Днем Незалежності України, подякував за службу та відзначив їх державними нагородами.

"Саме ви даєте можливість нам пишатися, що ми незалежна держава, і мати цю незалежність. Тридцятип’ятиріччя нашої незалежності. Ворог почав повномасштабну війну після 30-ї річниці, і ви з гордістю, стійко боретеся за неї майже п’ять років. Дуже дякую вам, вашим побратимам, посестрам, усім дякуємо. Бережіть себе, бережіть особовий склад. Безумовно, це найдорожче, що в нас є, – люди. Це і є наша держава", – зазначив він.

Зеленський анонсував кадрові перестановки у ЗСУ. Драпатий, Скибюк та Хмара запропонували бачення змін10.08.26, 15:55 • 12650 переглядiв

Президент нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" І–ІІІ ступенів, а також медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна