Ситуация на фронте жесткая, особое внимание – Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где впервые заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Он пообещал искать возможности увеличить программы поддержки украинских подразделений из-за жесткой ситуации на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, а также добавил - будут искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений, передает УНН.
Провел Ставку. Впервые в таком формате Ставки был доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте. Ключевые направления, и особое внимание – Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению
Президент поблагодарил все подразделения за ликвидацию российских оккупантов и отражение штурмов.
Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений
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