Ситуация на фронте жесткая, особое внимание – Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, а также добавил - будут искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений, передает УНН.

Провел Ставку. Впервые в таком формате Ставки был доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте. Ключевые направления, и особое внимание – Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения за ликвидацию российских оккупантов и отражение штурмов.

Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений - резюмировал Глава государства.

Генштаб обновил потери России, за сутки ликвидировано еще 1360 оккупантов