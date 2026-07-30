Генштаб обновил потери России, за сутки ликвидировано еще 1360 оккупантов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1360 российских военных, а также уничтожили десятки единиц техники и вооружения противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери России ориентировочно составляют 1 444 810 военных.

Только за последние сутки украинские защитники уничтожили три российских танка, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Кроме того, враг потерял 1362 беспилотника оперативно-тактического уровня, 440 единиц автомобильной техники и автоцистерн, восемь наземных робототехнических комплексов и две единицы специальной техники.

В Генштабе подчеркнули, что приведенные данные являются ориентировочными и продолжают уточняться.

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