В Польше заявили, что решение о передаче МиГ-29 Украине должно быть принято в ближайшие недели

Польша и Украина могут в ближайшее время определиться по передаче истребителей МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Defence Express со ссылкой на Wirtualna Polska, пишет УНН.

Детали

По словам польского министра, переговоры продолжаются, однако окончательное решение зависит от договоренностей между сторонами.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели – сказал Косиняк-Камыш.

Сейчас стороны обсуждают вопросы ремонта и технического обслуживания самолетов, в частности, кто будет выполнять эти работы и за чей счет они будут финансироваться. О результатах переговоров пока не сообщается.

Главным препятствием остается техническое состояние самолетов

Как отмечает Defence Express, ранее украинская сторона уже оценивала польские МиГ-29 и пришла к выводу, что их техническое состояние является неудовлетворительным. Из-за этого эксплуатация самолетов без ремонта и модернизации может быть опасной.

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Именно вопрос финансирования и проведения ремонта стал одним из ключевых в переговорах. Позже в Польше также заявляли, что Украина не соглашается передавать польской стороне дроновые технологии в обмен на истребители.

По оценке Defence Express, Польша сейчас имеет 14 истребителей МиГ-29, однако после ремонта до боеспособного состояния, вероятно, удастся привести не более девяти самолетов.

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