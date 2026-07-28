Польша может продать Болгарии обещанные Украине МиГ-29 - министр обороны

Польша может продать истребители МиГ-29 Болгарии, если Украина "не поторопится". В обмен на самолеты поляки хотят сотрудничества с украинцами в производстве дронов. Об этом в интервью Wirtualna Polska сообщил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас между Варшавой и Киевом продолжаются переговоры по обслуживанию самолетов и финансированию ремонта. Взамен Польша хочет получить от Украины сотрудничество в производстве беспилотников.

Сегодня все зависит от украинской стороны. Наше предложение на столе: у нас есть МиГи, в которых заинтересована Украина. И поэтому их постепенно снимают с вооружения польских ВВС. ... Видя, как Украина построила индустрию беспилотников и продает их на Ближний Восток, а это означает, что не все беспилотники, которые она производит, используются в войне, то есть у нее есть возможности, большие, чем нужно на фронте и для собственной армии, и получает от этого прибыль, настало время сказать, чего мы от них ожидаем - сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что польские МиГи находятся в хорошем состоянии.

"В достаточно хорошем, чтобы болгары хотели их купить. Если кто-то готов за них платить, это означает, что они действительно хороши. ... Первая цель - достичь соглашения с Украиной. Если это не сработает, то пожалуйста, продолжайте. Время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели", - резюмировал министр обороны Польши.

Контекст

В начале июля стало известно, что Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29 из-за якобы невыполнения Киевом соглашения о беспилотных технологиях. Самолеты постепенно выведут из эксплуатации из-за износа.

Ранее польская оборонная группа Polska Grupa Zbrojeniowa заявила о готовности обслуживать и ремонтировать украинские истребители МиГ-29 и F-16, несмотря на то, что Варшава в очередной раз отказалась передавать Украине дополнительные советские самолеты.

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