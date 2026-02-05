$43.170.02
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 2902 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 9858 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 19949 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 46435 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 25212 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24959 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 20841 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14077 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13874 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Украина готова обменять беспилотники на самолеты МиГ с Польшей. Приоритетом для Украины остается усиление противовоздушной обороны и получение соответствующих ракет.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский

Украина готова предоставить Польше беспилотники в обмен на самолеты МиГ, а ключевым приоритетом на зимний период для нашего государства остается усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском 5 февраля, передает УНН.

Лидер страны отметил, что пока не будет вдаваться в детали договоренностей.

Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-2930.01.26, 13:08 • 3818 просмотров

По словам Главы государства, у украинской стороны есть перечень беспилотников, которые нужны Польше. В то же время в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский прямо очертил потребности Украины: "Чтобы пройти зиму, необходимы соответствующие средства ПВО и ракеты к ним".

Мы готовы к обмену. У нас есть список дронов, которые нужны польской стороне, мы сказали сегодня, что мы готовы меняться. Я честно сказал Дональду (Туску, — ред.), что если есть выбор сейчас, приоритет, то нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие для ПВО, соответствующие ракеты

- добавил Зеленский.

Отметим, что Польша ранее публично сообщала о переговорах относительно возможной передачи Украине истребителей МиГ-29, а также об обсуждении формата взаимной выгоды в рамках оборонного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий.

Польша передаст Украине истребители МиГ-29: озвучено количество самолетов15.01.26, 14:25 • 4649 просмотров

Также в январе 2026 года ряд медиа со ссылкой на польских чиновников писали о том, что правительство Польши согласовало решение о передаче Украине до девяти МиГ-29, хотя технические консультации продолжались.

Александра Василенко

