Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский

Украина готова предоставить Польше беспилотники в обмен на самолеты МиГ, а ключевым приоритетом на зимний период для нашего государства остается усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском 5 февраля, передает УНН.

Лидер страны отметил, что пока не будет вдаваться в детали договоренностей.

Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-29

По словам Главы государства, у украинской стороны есть перечень беспилотников, которые нужны Польше. В то же время в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский прямо очертил потребности Украины: "Чтобы пройти зиму, необходимы соответствующие средства ПВО и ракеты к ним".

Мы готовы к обмену. У нас есть список дронов, которые нужны польской стороне, мы сказали сегодня, что мы готовы меняться. Я честно сказал Дональду (Туску, — ред.), что если есть выбор сейчас, приоритет, то нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие для ПВО, соответствующие ракеты