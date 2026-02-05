Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский
Киев • УНН
Украина готова обменять беспилотники на самолеты МиГ с Польшей. Приоритетом для Украины остается усиление противовоздушной обороны и получение соответствующих ракет.
Украина готова предоставить Польше беспилотники в обмен на самолеты МиГ, а ключевым приоритетом на зимний период для нашего государства остается усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском 5 февраля, передает УНН.
Лидер страны отметил, что пока не будет вдаваться в детали договоренностей.
Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-2930.01.26, 13:08 • 3818 просмотров
По словам Главы государства, у украинской стороны есть перечень беспилотников, которые нужны Польше. В то же время в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский прямо очертил потребности Украины: "Чтобы пройти зиму, необходимы соответствующие средства ПВО и ракеты к ним".
Мы готовы к обмену. У нас есть список дронов, которые нужны польской стороне, мы сказали сегодня, что мы готовы меняться. Я честно сказал Дональду (Туску, — ред.), что если есть выбор сейчас, приоритет, то нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие для ПВО, соответствующие ракеты
Отметим, что Польша ранее публично сообщала о переговорах относительно возможной передачи Украине истребителей МиГ-29, а также об обсуждении формата взаимной выгоды в рамках оборонного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий.
Польша передаст Украине истребители МиГ-29: озвучено количество самолетов15.01.26, 14:25 • 4649 просмотров
Также в январе 2026 года ряд медиа со ссылкой на польских чиновников писали о том, что правительство Польши согласовало решение о передаче Украине до девяти МиГ-29, хотя технические консультации продолжались.