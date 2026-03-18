Золото держится около 5000 долларов – рынки ждут сигналов от ФРС

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Стоимость золота стабилизировалась на отметке 5001 доллар в ожидании решения ФРС. Геополитическая напряженность и цены на нефть поддерживают спрос на металл.

Цены на золото остаются стабильными вблизи отметки 5000 долларов за унцию, поскольку инвесторы оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы США. Рынок фактически замер в преддверии решения регулятора по процентным ставкам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На старте торгов металл колебался около 5001 доллара за унцию, почти не изменившись после предыдущей сессии. Ожидается, что ФРС сохранит ставку без изменений, но ключевое внимание будет уделяться сигналам относительно инфляции и состояния рынка труда.

Рост цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке усложняет перспективы снижения ставок. Конфликт продолжается уже третью неделю, атаки в регионе не прекращаются, а поставки через Ормузский пролив существенно ограничены.

Подорожание нефти усиливает инфляционные риски, что заставляет центробанки действовать осторожнее. Высокие ставки традиционно сдерживают спрос на золото, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

Спрос поддерживают риски и страх стагфляции

Несмотря на паузу в росте, золото подорожало примерно на 16% с начала года. Его поддерживают геополитическая нестабильность и опасения относительно экономического замедления при высокой инфляции.

Инвесторы все чаще рассматривают драгоценные металлы как защитный актив. Дополнительно серебро, платина и палладий также показали незначительное снижение, тогда как доллар немного ослаб после предыдущего падения.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,1% до 5 001,61 доллара за унцию в 6:50 утра в Сингапуре. Серебро снизилось на 0,3% до 79,03 доллара. Платина и палладий подешевели. Спотовый индекс доллара Bloomberg снизился на 0,1% после потери 0,2% на предыдущей сессии.

