Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Мы не передавали Украине истребители МиГ. Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если этот вопрос будет решен, то дело с истребителями завершится успехом - сказал Томчик.

Он добавил, что продолжается диалог между Польшей и Украиной.

Поляки четко заявили: учитывая то, что мы развиваем собственные возможности в сфере дронов, мы хотели бы также иметь возможность пользоваться этими украинскими возможностями. Конечно, мы передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет решен. В этом деле ничего не изменилось, вопрос не решен - добавил Томчик.

Дополнение

Разговоры о передаче Украине МиГ-29 идут с начала войны. В декабре 2025 года Генштаб Польши сообщил, что страна ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29, которые достигли предельного срока эксплуатации. В обмен на самолеты Польша стремится получить от Украины технологии беспилотников и ракет.

Также заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявлял, что правительство Польши передаст Украине до 9 истребителей МиГ-29 для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не знал о передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Он предположил, что произошло недоразумение, и планирует обсудить этот вопрос с министром обороны.