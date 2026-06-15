Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА

$44.810.1151.860.02
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 2138 просмотра
Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземкуPhoto
13:20 • 7144 просмотра
В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии
Эксклюзив
12:14 • 11658 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 26755 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 53788 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 61106 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 55511 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 77105 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 61317 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 62026 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.6м/с
48%
744мм
Популярные новости
В ЕС и G7 отреагировали на удар рф по Лавре - первые заявления15 июня, 07:57 • 42937 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 24089 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 12078 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 15022 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 10623 просмотра
публикации
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь13:07 • 11025 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto11:54 • 15419 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета10:04 • 24483 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 104896 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 128778 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo11:38 • 12413 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 73812 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 73318 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 77781 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 130639 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Техника
MIM-104 Patriot

Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Польша отложила поставку истребителей МиГ-29 из-за отсутствия обмена технологиями дронов. Варшава ждет решения Киева для завершения сделки.

Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН

Мы не передавали Украине истребители МиГ. Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если этот вопрос будет решен, то дело с истребителями завершится успехом 

- сказал Томчик. 

Он добавил, что продолжается диалог между Польшей и Украиной. 

Поляки четко заявили: учитывая то, что мы развиваем собственные возможности в сфере дронов, мы хотели бы также иметь возможность пользоваться этими украинскими возможностями. Конечно, мы передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет решен. В этом деле ничего не изменилось, вопрос не решен 

- добавил Томчик. 

Дополнение

Разговоры о передаче Украине МиГ-29 идут с начала войны. В декабре 2025 года Генштаб Польши сообщил, что страна ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29, которые достигли предельного срока эксплуатации. В обмен на самолеты Польша стремится получить от Украины технологии беспилотников и ракет.

Также заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявлял, что правительство Польши передаст Украине до 9 истребителей МиГ-29 для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не знал о передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Он предположил, что произошло недоразумение, и планирует обсудить этот вопрос с министром обороны.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Кароль Навроцкий
Микоян МиГ-29
Украина
Польша