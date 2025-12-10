Польща планує передати Україні МіГ-29 і прагне отримати доступ до "окремих технологій"

Польща продовжує переговори з Україною щодо передачі літаків МіГ-29. Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі у мережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі Збройних сил Польщі.

Остаточне рішення ще не прийнято - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗС Польщі дадали, що передача літаків буде частиною політики НАТО щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу Альянсу, при цьому завдання щодо виведених з експлуатації літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50.

"Одночасно, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет. Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій", - вказали у Генштабі ЗС Польщі.

Нагадаємо

Минулого тижня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави.

