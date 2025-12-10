$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 9808 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 19114 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 22247 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 17169 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 38701 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 32491 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24848 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30128 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38786 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 55596 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Польща планує передати Україні МіГ-29 і прагне отримати доступ до "окремих технологій"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Польща веде переговори з Україною щодо передачі літаків МіГ-29, які досягли граничного терміну експлуатації. В обмін на літаки Польща прагне отримати від України технології безпілотників та ракет.

Польща планує передати Україні МіГ-29 і прагне отримати доступ до "окремих технологій"

Польща продовжує переговори з Україною щодо передачі літаків МіГ-29. Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі у мережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі Збройних сил Польщі.

Остаточне рішення ще не прийнято

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗС Польщі дадали, що передача літаків буде частиною політики НАТО щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу Альянсу, при цьому завдання щодо виведених з експлуатації літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50.

"Одночасно, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет. Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій", - вказали у Генштабі ЗС Польщі.

Нагадаємо

Минулого тижня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави.

США запропонували Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за 1 долар06.12.25, 16:14 • 16844 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Техніка
МіГ-29
НАТО
Україна
Польща