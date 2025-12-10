Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»

Польша продолжает переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29. Об этом сообщает Генштаб ВС Польши в сети Х, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши.

Окончательное решение еще не принято - говорится в сообщении.

В Генштабе ВС Польши добавили, что передача самолетов будет частью политики НАТО по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга Альянса, при этом задачи по выведенным из эксплуатации самолетам МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Целью является не только компенсация потери оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - указали в Генштабе ВС Польши.

Напомним

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву.

США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар