Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»
Киев • УНН
Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29, которые достигли предельного срока эксплуатации. В обмен на самолеты Польша стремится получить от Украины технологии беспилотников и ракет.
Польша продолжает переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29. Об этом сообщает Генштаб ВС Польши в сети Х, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши.
Окончательное решение еще не принято
В Генштабе ВС Польши добавили, что передача самолетов будет частью политики НАТО по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга Альянса, при этом задачи по выведенным из эксплуатации самолетам МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.
"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Целью является не только компенсация потери оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - указали в Генштабе ВС Польши.
Напомним
На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву.
