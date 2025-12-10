Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»

$42.070.01
49.020.03
ukenru
9 декабря, 20:28 • 9928 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 19253 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 31841 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 22336 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 17254 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 38828 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 32547 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24864 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30142 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 55638 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Есть три документа по завершению войны - Зеленский9 декабря, 19:09 • 11128 просмотра
Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента9 декабря, 19:25 • 3804 просмотра
На войне погиб скрипач Хора Веревки и звукорежиссер театра "Берегиня" Валерий Литвин9 декабря, 20:03 • 3358 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме9 декабря, 21:41 • 6716 просмотра
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"23:00 • 5222 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 38825 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 35519 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 55637 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 19025 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 67995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Финляндия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 11341 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 29122 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 30065 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 66474 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71900 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
R-360 Нептун
Серия Airbus A320

Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29, которые достигли предельного срока эксплуатации. В обмен на самолеты Польша стремится получить от Украины технологии беспилотников и ракет.

Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»

Польша продолжает переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29. Об этом сообщает Генштаб ВС Польши в сети Х, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши.

Окончательное решение еще не принято

- говорится в сообщении.

В Генштабе ВС Польши добавили, что передача самолетов будет частью политики НАТО по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга Альянса, при этом задачи по выведенным из эксплуатации самолетам МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Целью является не только компенсация потери оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - указали в Генштабе ВС Польши.

Напомним

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву.

США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар06.12.25, 16:14 • 16844 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Микоян МиГ-29
НАТО
Украина
Польша