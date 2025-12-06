$42.180.00
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар

Киев • УНН

 • 526 просмотра

США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар со склада армии, выводимой из Европы. Польша готовится принять предложение после согласования логистики и исправности техники.

США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар

США предложили продать Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker из состава подразделений американской армии, которые планируется вывести из Европы, за символический 1 доллар. Об этом сообщило издание Breaking Defense, пишет УНН.

Детали

Польша еще не дала ответа, однако готовится принять предложение, как только будут согласованы вопросы логистики и исправности техники, которая уже находится в Европе.

О том, что США предложили Польше купить 250 подержанных машин Stryker за один доллар, и что Варшава готовится принять это соглашение, как только будет согласована логистика, заявил вице-премьер-министр Польши и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, согласно предложенному плану, бронемашины Stryker, которые сейчас находятся в Европе, будут переведены в Польшу, а не отправлены обратно в США после сокращения военного присутствия США. Предложение уже одобрено Генеральным штабом Вооруженных сил Польши: это необходимое условие для реализации подобных договоренностей.

Однако, как отмечает издание, у этой сделки есть и очевидные вызовы. Во-первых, подержанные бронетранспортеры Stryker потребуют ремонта и, возможно, модернизации. Кроме того, необходимо создание полной системы технической поддержки и обучения, поскольку ранее эти машины не использовались в польской армии. Это может оказаться дорогим и длительным процессом, а передача работ иностранным компаниям еще больше увеличит расходы.

Во-вторых, сделка может повлиять на оборонную промышленность Польши в тот момент, когда правительство декларирует приоритет локального производства в оборонных контрактах.

Rheinmetall прогнозирует рост спроса на вооружение в Европе независимо от мира в Украине - Bloomberg05.12.25, 13:49 • 2868 просмотров

Как подчеркивает издание, вероятно, Stryker частично закроют потребности сухопутных войск, которые могли бы быть реализованы за счет БМП Rosomak, уменьшая потребность в новых внутренних заказах. Сейчас армия имеет более 900 боевых машин пехоты Rosomak, которые производятся в Польше в модернизированной версии с башней ZSSW-30. В конце ноября армия Польши получила новую партию этих бронемашин.

Впрочем, министр заявил, что чем больше вооружения будет у польских войск, тем лучше, а цена в этом случае более чем привлекательна. Он также отметил, что освоение различных типов техники готовит польских военных к взаимодействию с союзниками, часть которых также использует Stryker.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула также отверг опасения, что внедрение нового типа техники помешает развитию польской оборонной промышленности. По согласованию с США, следующим шагом будет непосредственный осмотр технического состояния.

По словам генерала, если ситуация с безопасностью останется без изменений, то финальное решение должно быть принято во второй половине 2026 года.

США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины04.12.25, 14:56 • 3113 просмотров

Ольга Розгон

