Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины

Киев • УНН

 • 292 просмотра

США давят на Грецию по поводу ее вклада в инициативу PURL, где союзники НАТО закупают оружие для Украины. Афины не сделали объявлений об участии, ссылаясь на финансовые ограничения.

США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины

Вашингтон давит на Грецию, чтобы страна внесла вклад в инициативу PURL, в рамках которой союзники по НАТО покупают у США оружие для Украины. Соответствующую просьбу передали представители посольства США в Афинах. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что американцы признают финансовые ограничения Греции, но настаивают на том, чтобы Афины объявили о своем участии в программе. Министра иностранных дел Джорджа Герапетритиса призвали заявить об этом во время встречи НАТО в Брюсселе. Греции предлагали подписать рамочное соглашение, оставив определение конкретной суммы взноса на потом, но никаких объявлений во время встречи не было сделано. 

Отмечается, что США не впервые поднимают вопрос присоединения Греции к PURL. Поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается офис премьер-министра. Греческая сторона неоднократно указывала, что не могут себе позволить нарушить "чувствительный баланс" в бюджете из-за финансовой ситуации.

Напомним

Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили сегодня о финансировании пакетов поддержки в рамках инициативы PURL на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов, а также Канада и Великобритания другие пакеты практической помощи еще на около 40 млн долл.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Афины
НАТО
Брюссель
Греция
Соединённые Штаты
Украина