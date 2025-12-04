США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины

Вашингтон давит на Грецию, чтобы страна внесла вклад в инициативу PURL, в рамках которой союзники по НАТО покупают у США оружие для Украины. Соответствующую просьбу передали представители посольства США в Афинах. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что американцы признают финансовые ограничения Греции, но настаивают на том, чтобы Афины объявили о своем участии в программе. Министра иностранных дел Джорджа Герапетритиса призвали заявить об этом во время встречи НАТО в Брюсселе. Греции предлагали подписать рамочное соглашение, оставив определение конкретной суммы взноса на потом, но никаких объявлений во время встречи не было сделано.

Отмечается, что США не впервые поднимают вопрос присоединения Греции к PURL. Поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается офис премьер-министра. Греческая сторона неоднократно указывала, что не могут себе позволить нарушить "чувствительный баланс" в бюджете из-за финансовой ситуации.

Напомним

Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили сегодня о финансировании пакетов поддержки в рамках инициативы PURL на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов, а также Канада и Великобритания другие пакеты практической помощи еще на около 40 млн долл.

"Миллиард, или чуть больше": Генсек НАТО озвучил ежемесячную потребность на PURL на американское оружие для Украины в следующем году