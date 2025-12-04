США тиснуть на Грецію щодо приєднання до програми PURL для закупівлі зброї для України

Вашингтон тисне на Грецію, аби країна зробила внесок в ініціативу PURL, у рамках якої союзники по НАТО купляють у США зброю для України. Відповідне прохання передали представники посольства США в Афінах. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що американці визнають фінансові обмеження Греції, але наполягають на тому, щоб Афіни оголосили про свою участь у програмі. Міністра закордонних справ Джорджа Герапетрітіса закликали заявити про це під час зустрічі НАТО у Брюсселі. Греції пропонували підписати рамкову угоду, залишивши визначення конкретної суми внеску на потім, але жодних оголошень під час зустрічі не було зроблено.

Наголошується, що США не вперше порушують питання приєднання Греції до PURL. Оскільки це питання впливає на греко-американські відносини, ним займається офіс прем'єр-міністра. Грецька сторона неодноразово вказувала, що не можуть собі дозволити порушити "чутливий баланс" у бюджеті через фінансову ситуацію.

Нагадаємо

Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди і Канада оголосили сьогодні про фінансування пакетів підтримки в межах ініціативи PURL на американську зброю для України на понад мільярд доларів, а також Канада та Велика Британії інші пакети практичної допомоги на ще близько 40 млн дол.

"Мільярд, або трохи більше": Генсек НАТО озвучив щомісячну потребу на PURL на американську зброю для України наступного року